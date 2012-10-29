〔中国债市〕资金紧绷对现券影响有限,因预期央行逆回购将及时输血

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透上海10月29日电---中国银行间债市周一现券变动有限.紧绷的资金面仍未有缓解迹象,但周二的公开市场操作将至,市场普遍预期央行将及时通过逆回购输血,流动性缓解在即,机构持券心态较为稳定.
市场人士指出,下周万众瞩目得中共十八大即将召开,此前政策面和消息面或将进一步趋淡,债市的窄幅震荡格局料将持续.
"资金很紧,但卖盘还很矜持,都等着明天的逆回购(缓和资金面)呢."北京一国有银行交易员称.
银行间资金市场周一主要回购利率全线上涨,隔夜品种涨势尤甚,因流动性紧张局面加剧;由于市场预期明日逆回购即可为市场减压,因此资金需求最多集中在隔夜.[ID:nSB2072129]
央行公开市场一般在周二和周四进行常规操作.6月底以来,央行并仅进行了逆回购操作来调节市场流动性,央票发行和正回购则一直未现身.[CN/MMTCN]
剩余期限约一年的国债120019券最新双边报价CN120019=CFXM为2.99%/2.97%,上日尾盘为2.9850%/2.9750%.
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS
----------------------------------
今日 4.4900 4.3169
上日 3.4668 3.7184
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.9840/2.9140
国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.9471/2.9001
金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.3640/3.2880 (完)
欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>
欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>
--发稿 边竞; 审校 曾祥进
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。