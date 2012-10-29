〔中国债市〕资金紧绷对现券影响有限,因预期央行逆回购将及时输血

路透上海10月29日电---中国银行间债市周一现券变动有限.紧绷的资金面仍未有缓解迹象,但周二的公开市场操作将至,市场普遍预期央行将及时通过逆回购输血,流动性缓解在即,机构持券心态较为稳定.

市场人士指出,下周万众瞩目得中共十八大即将召开,此前政策面和消息面或将进一步趋淡,债市的窄幅震荡格局料将持续.

"资金很紧,但卖盘还很矜持,都等着明天的逆回购(缓和资金面)呢."北京一国有银行交易员称.

银行间资金市场周一主要回购利率全线上涨,隔夜品种涨势尤甚,因流动性紧张局面加剧;由于市场预期明日逆回购即可为市场减压,因此资金需求最多集中在隔夜.[ID:nSB2072129]

央行公开市场一般在周二和周四进行常规操作.6月底以来,央行并仅进行了逆回购操作来调节市场流动性,央票发行和正回购则一直未现身.[CN/MMTCN]

剩余期限约一年的国债120019券最新双边报价CN120019=CFXM为2.99%/2.97%,上日尾盘为2.9850%/2.9750%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 4.4900 4.3169

上日 3.4668 3.7184

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.9840/2.9140

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.9471/2.9001

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.3640/3.2880 (完)

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