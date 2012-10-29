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市场报道 | 2012年 10月 29日 星期一 16:43 BJT

《汇市简讯》英镑/美元突破10日和21日移动均线后,将趋于下行

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* 连续两日升越10日和21日移动均线后,英镑/美元将趋于下行

* 若收盘在21日移动均线切入位下方,将对空头构成鼓舞

* 日线指标接近超买水平,可能开始下跌

* 在双重顶部前方挂有卖单

* 浏览技术图表,请点击:(link.reuters.com/nen63t).(完)

--编译 肖群英; 审校 高琦

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