《交易视点》投资者应控制中国转债仓位,适当减持--中信证券

路透北京10月30日电---中国中信证券最新发布的可转债市场周报认为，股市反弹行情可能已经结束，十八大后下跌风险较大，因此建议适当降低转债仓位，股性较强的转债是优先减持的品种，债性较强转债有中长期配置价值，但交易型投资者可基于机会成本而适当减持。

时点上，11月上旬PMI数据有望进一步向好，届时如果股市回暖，将是较好减持时点；个券方面，可适当减持工行、国投等股性较强转债。

**三季度基金可转债配置特点**

三季度基金公司可转债配置特点。（1）三季度公募基金持有转债465亿元，环比下降16亿元，公募基金在转债市场中的持仓占比约38%，环比下降2个百分点。

公募基金持有转债的总规模继续保持稳定，考虑到专户、年金和社保组合的转债投资，基金公司可支配的转债规模将更高，其行为将决定转债短期波动。

（2）三季度债券型基金持有转债279亿元，其中，转债基金持有81亿元，基金净值87亿元，转债仓位93%；其余债券型基金持有198亿元，基金净值1750亿元，转债仓位11%。

债券型基金的转债仓位总体较低，但股市震荡环境下，转债相对信用债难以取得超额收益，预计债券型基金在二级市场加仓转债的动力不强。

（3）观察前三季度净值增长率排名前5的债券型基金，在转债投资有两个共同特点，一是转债仓位多数较低，二是多数不看好四季度转债市场。

**A股市场风险较大**

在此前的周报和四季度策略报告中，我们一直认为10月份A股可能引来反弹，但反弹空间和时间预计都不大，维稳预期是反弹的主要支撑因素。

现在看来，反弹幅度比预期的还要更小，经济数据好于预期也难以提振市场信心，A股目前已经跌回到9月末的点位，反弹可能已经提前结束，短期内或将呈现震荡走势。

十八大之后，创业板的解禁和维稳行情的结束将是投资者抛售的触发因素，可能引发11-12月A股市场估值的下降，股市将面临较大的下跌风险。

**策略建议**

我们认为股市反弹行情可能已经结束，预计股市短期内将呈现震荡走势，十八大之后股市下跌风险较大。对于转债投资者，建议适当降低转债仓位，股性较强的转债是优先减持的品种，债性较强的转债具有中长期配置价值，但考虑到机会成本，交易型投资者可以适当减持。

在时点选择方面，11月上旬的PMI数据有望进一步向好，届时如果股市回暖，将是较好的减持时点。

个券选择方面，基于对股市的谨慎态度，建议适当减持工行、国投等股性较强的转债。

对于债性较强的中行转债和石化转债，其纯债溢价率分别为4%和6%，进一步下跌的空间较小，建议配置型投资者继续持有，损失的主要是机会成本，而机会主要来自于股市在2013年可能出现的反弹；对于交易型投资者，中行转债和石化转债短期出现较大幅度上涨的机会不大，建议适当减持。

此外，南山转债将于10月31日上市，预计其上市首日定位在101-103元的可能性较大。(完)

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