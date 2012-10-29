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亚洲 | 2012年 10月 29日 星期一 16:41 BJT

《汇市简讯》欧元/美元走软,受累西班牙悲观数据

0604GMT

* 交易员称欧元/美元跌至1.2900下方,并无资金流支持

* 利差扩大提供一些刺激,西班牙/德国10年期利差10个基点,意大利利差9个基点

* 西班牙零售销售按年下滑10.9%,加重看空氛围

* 市场关注二线国家数据,显示目前缺乏驱动力

* 欧元/日圆周五低位102.67下方的停止单被触发.(完)

--编译 石冠兰; 审校 隋芬

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