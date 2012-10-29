〔中港股市〕港股因地产股暴跌而收低,沪综指跌至一个月低位

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 恒生指数今日收低0.2%,恒生国企指数收高0.9%,沪深300指数收跌0.5%
* 香港地产股暴跌,担心政府限制举措打击销售
* 中国农业银行及建设银行和中石化受正面第三季获利提振
* 香港市场成交量降至近两周低位,上海成交亦稀薄
路透香港10月29日电---香港股市周一收低,投资者担心抑制房价上涨的新政将打击需求,导致香港地产股下挫.不过中资银行股获利强劲,限制了大盘的跌势.
恒生指数.HSI收低0.2%至21,511.1点,触及10月17日以来最低收位.恒生国企指数.HSCE收涨0.9%至10,546.2.
内地股市沪深300指数.CSI300跌0.5%,为连续第五日下跌,沪综指.SSEC跌0.4%,均触及9月26日以来最低收位.
上海股市录得约一周最小成交量,香港成交量降至近两周低位,香港地产和中资银行板块交易量居前.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。