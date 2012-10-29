版本:
中国
亚洲 | 2012年 10月 29日 星期一 17:07 BJT

〔中港股市〕港股因地产股暴跌而收低,沪综指跌至一个月低位

* 恒生指数今日收低0.2%,恒生国企指数收高0.9%,沪深300指数收跌0.5%

* 香港地产股暴跌,担心政府限制举措打击销售

* 中国农业银行及建设银行和中石化受正面第三季获利提振

* 香港市场成交量降至近两周低位,上海成交亦稀薄

路透香港10月29日电---香港股市周一收低,投资者担心抑制房价上涨的新政将打击需求,导致香港地产股下挫.不过中资银行股获利强劲,限制了大盘的跌势.

恒生指数.HSI收低0.2%至21,511.1点,触及10月17日以来最低收位.恒生国企指数.HSCE收涨0.9%至10,546.2.

内地股市沪深300指数.CSI300跌0.5%,为连续第五日下跌,沪综指.SSEC跌0.4%,均触及9月26日以来最低收位.

上海股市录得约一周最小成交量,香港成交量降至近两周低位,香港地产和中资银行板块交易量居前.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐