〔中港股业绩〕建设银行将加快综合化经营步伐,保持资产质量稳定(更新版)

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(新增管理层和分析师评论)
* 建设银行息差不降反升,定价能力增强
* 不良贷款率续降,主因新增贷款增幅快
* 综合化经营要做大做强,考虑弥补证券空白
路透北京/香港10月29日电---以市值计中国第二大银行--中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)今年第三季度净利按年增长12.4%,与市场预期相符,因信贷需求增加带动利息收入增长.
路透周一获得的一份建行分析师会议记录显示,该行管理层称,今年资产质量保持稳定,风险可控,净息差四季度还会保持稳定,随着综合化经营的做大做强,建行将考虑弥补证券牌照的空白.
建行周日晚间公布,7-9月的净利为519亿元人民币,与路透综合12名分析师平均预测的515.9亿元相符.其去年同期净利为462亿元.建行第三季净利息收入按年增长18%,至913.3亿元.
分析师此前原估计内银股的盈利能力或因中国央行于6月以来两度减息而受影响,但至今已公布第三季业绩的其中三家四大国有银行中,均取得双位数字的盈利增长.农业银行(1288.HK)(601288.SS)和中国银行(3988.HK)(601988.SS)第三季净利分别按年增长16%和17%.
建行息差短期强劲,净利差为2.57%,净利息收益率为2.74%,分别较上年同期提高0.01和0.06个百分点.
在中国央行今年两次降息下,建行前三季净息差仍能不降反升,该行高管认为,这主要受益于高成本的同业存款在控制和降低,料今年四季度息差还会保持稳定.
**不良贷款率续降,资产质量仍稳定**
建行的业绩报告称,截至9月底不良贷款余额为729.45亿元;较上年末增加20.3亿元;不良贷款率为1%,较上年末下降0.09个百分点.
建行高管表示,不良贷款余额上升、不良率下降的主因是,前三季贷款增加了有7,000多亿,而新增不良贷款仅20亿,公司已处置不良贷款227亿,现金回收130多亿,处置结果及力度比较满意.
该行高管并表示,今年1-9月公司贷款中执行基准利率的占比46.83%,较去年上升3.6个百分点,而上浮的占比39.7%,较去年上升2.7个百分点,"这显示建行的贷款定价能力在提升".
"贷款利率如果一降到底(下浮30%)的话,银行是没有钱赚的,...明年建行会继续提升定价能力,同时回收低收益资产,提高投资收益."该行高管称.
季报显示建行存贷比率为65.70%,保持在合理水平;资本充足率13.87%,核心资本充足率11.35%,分别较上年末上升0.19和0.38个百分点.
今年1-9月,建行的手续费及佣金净收入699.21亿元,较上年同期增长1.64%;手续费及佣金净收入增速放缓,主因国内经济增速趋缓,银行业中间业务收入增速普遍下滑;金融市场因素影响的相关产品增速下降,以及受监管政策影响的部分产品收入下降.
该行高管并称,集团在大力推进国际化和综合化战略,要在东南亚地区做大做强,并扩大欧美国家的网点覆盖面.综合化经营上,要在现有的保险、信托、租赁等牌照基础上,弥补证券牌照的空白.
建行正加快推进综合化经营步伐,目前已拥有基金、保险、信托、金融租赁、投资银行以及中德储蓄银行、村镇银行等专业化金融平台.(完)
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--记者 赵红梅/张胜男/梁慧仪; 审校 曾祥进
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。