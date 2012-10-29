〔中港股业绩〕建设银行将加快综合化经营步伐,保持资产质量稳定(更新版)

(新增管理层和分析师评论)

* 建设银行息差不降反升,定价能力增强

* 不良贷款率续降,主因新增贷款增幅快

* 综合化经营要做大做强,考虑弥补证券空白

路透北京/香港10月29日电---以市值计中国第二大银行--中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)今年第三季度净利按年增长12.4%,与市场预期相符,因信贷需求增加带动利息收入增长.

路透周一获得的一份建行分析师会议记录显示,该行管理层称,今年资产质量保持稳定,风险可控,净息差四季度还会保持稳定,随着综合化经营的做大做强,建行将考虑弥补证券牌照的空白.

建行周日晚间公布,7-9月的净利为519亿元人民币,与路透综合12名分析师平均预测的515.9亿元相符.其去年同期净利为462亿元.建行第三季净利息收入按年增长18%,至913.3亿元.

分析师此前原估计内银股的盈利能力或因中国央行于6月以来两度减息而受影响,但至今已公布第三季业绩的其中三家四大国有银行中,均取得双位数字的盈利增长.农业银行(1288.HK)(601288.SS)和中国银行(3988.HK)(601988.SS)第三季净利分别按年增长16%和17%.

建行息差短期强劲,净利差为2.57%,净利息收益率为2.74%,分别较上年同期提高0.01和0.06个百分点.

在中国央行今年两次降息下,建行前三季净息差仍能不降反升,该行高管认为,这主要受益于高成本的同业存款在控制和降低,料今年四季度息差还会保持稳定.

**不良贷款率续降,资产质量仍稳定**

建行的业绩报告称,截至9月底不良贷款余额为729.45亿元;较上年末增加20.3亿元;不良贷款率为1%,较上年末下降0.09个百分点.

建行高管表示,不良贷款余额上升、不良率下降的主因是,前三季贷款增加了有7,000多亿,而新增不良贷款仅20亿,公司已处置不良贷款227亿,现金回收130多亿,处置结果及力度比较满意.

该行高管并表示,今年1-9月公司贷款中执行基准利率的占比46.83%,较去年上升3.6个百分点,而上浮的占比39.7%,较去年上升2.7个百分点,"这显示建行的贷款定价能力在提升".

"贷款利率如果一降到底(下浮30%)的话,银行是没有钱赚的,...明年建行会继续提升定价能力,同时回收低收益资产,提高投资收益."该行高管称.

季报显示建行存贷比率为65.70%,保持在合理水平;资本充足率13.87%,核心资本充足率11.35%,分别较上年末上升0.19和0.38个百分点.

今年1-9月,建行的手续费及佣金净收入699.21亿元,较上年同期增长1.64%;手续费及佣金净收入增速放缓,主因国内经济增速趋缓,银行业中间业务收入增速普遍下滑;金融市场因素影响的相关产品增速下降,以及受监管政策影响的部分产品收入下降.

该行高管并称,集团在大力推进国际化和综合化战略,要在东南亚地区做大做强,并扩大欧美国家的网点覆盖面.综合化经营上,要在现有的保险、信托、租赁等牌照基础上,弥补证券牌照的空白.

建行正加快推进综合化经营步伐,目前已拥有基金、保险、信托、金融租赁、投资银行以及中德储蓄银行、村镇银行等专业化金融平台.(完)

浏览中国建设银行其他新闻,请点选[0939.HK-CMN]

如欲浏览A+H股股价对比表,请点选[AH/CN]

欲浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明,请点选:(here)