〔欧洲金融〕希腊银行业者须透过普通股等满足资本充足率要求--消息

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透雅典10月29日电---知情人士周一透露,希腊银行业在推进资本重组计划时,将面临9%的核心一级资本充足率要求,且必须透过发行普通股来满足至少6%的核心一级资本充足率,而剩余部分则将通过发行可转工具来筹集.
"他们必须透过发行普通股来满足至少6%的核心一级资本充足率.民间部门必须认购至少10%的新发股票,希腊银行业资本重整基金才能获得限制性投票权,"一名消息人士向路透称.(完)
--编译 许娜;审校 田建华
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。