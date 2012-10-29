〔中股业绩〕上港集团三季度实现净利12.71亿元,同比增7.50%

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透上海10月29日电---中国最大的港口企业--上海国际港务(集团)股份有限公司(600018.SS)周一发布三季报,今年7-9月实现净利润12.71亿元人民币,同比增长7.50%,实现基本每股收益0.0559元.
季报并显示,上港集团今年前三季度实现净利润35.25亿元,同比减少约4%,基本每股收益0.151元.公司第三季度实现营业收入为77.92亿元,同比增近40%.
上港集团今年上半年净利为22.53亿元,同比下滑9.52%.[ID:nSB1748882]
上港集团周一收报2.46元,近一个月累计上涨2.94%.(完)
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--发稿 边竞; 审校 曾祥进
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。