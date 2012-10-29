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亚洲 | 2012年 10月 29日 星期一 17:41 BJT

〔中股业绩〕上港集团三季度实现净利12.71亿元,同比增7.50%

路透上海10月29日电---中国最大的港口企业--上海国际港务(集团)股份有限公司(600018.SS)周一发布三季报,今年7-9月实现净利润12.71亿元人民币,同比增长7.50%,实现基本每股收益0.0559元.

季报并显示,上港集团今年前三季度实现净利润35.25亿元,同比减少约4%,基本每股收益0.151元.公司第三季度实现营业收入为77.92亿元,同比增近40%.

上港集团今年上半年净利为22.53亿元,同比下滑9.52%.[ID:nSB1748882]

上港集团周一收报2.46元,近一个月累计上涨2.94%.(完)

参看相关细节,可点选上海证券交易所网站(here)

--发稿 边竞; 审校 曾祥进

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