《交易视点》海外风险偏好下降和中国货币增速回升左右长债收益率--中金

路透北京10月30日电---中国大型投行--中金公司发布中国利率策略月报认为，11月流动性会继续改善，中短期收益率具有一定下降空间，而长期收益率可能呈现窄幅震荡的特征，取决于海外风险偏好下降和国内货币增速回升在不同时间的影响，收益率曲线将呈现陡峭化下行的特征。

从策略看，子弹型组合好于哑铃型，政策性银行债的相对价值仍优于国债。建议交易型机构通过增加3-5年期品种进行一定的波段操作来提高回报，保持互换的增陡交易头寸以及Shibor和Repo扩大的基差交易头寸。

**数据前瞻**

10月份宏观经济数据将进一步印证经济出现短周期复苏的特征，同时通胀压力暂未回升。

我们预计CPI同比与9月持平，PPI环比由负转正，同比将显着反弹至-2.5%；工业、投资以及消费增速都有望进一步小幅上升，而进出口增速将再次回落，贸易顺差扩大至300 亿美元以上。

尽管大部分数据同比的反弹都与去年四季度的低基数效应有关，但环比来看也有小幅改善。

此外，我们认为需要特别关注货币数据，尽管信贷增量难以超预期，但是外汇占款的恢复有望打破M2 增速“季末回升，季初回落”的特征，预计10 月将继续回升至15%左右。

**流动性和供需状况**

11月份资金面将进一步趋于宽松。首先，央票到期量增加将抵消部分逆回购到期量，逆回购存量下降对资金成本的抬高作用减弱。

第二，财政存款在11 月份会部分提前释放，预计在5000 亿元左右。第三，即使美国大选后人民币由升转贬，外汇占款增量在四季度的回升趋势也有望保持，月增量估计在2000 亿元左右。

从五因素模型来看，财政存款和外汇占款这两个因素所释放的流动性会超过公开市场操作、M0 和补缴法定准备金这三个因素所回笼的资金，超储率在11 月份将有所回升，7 天回购利率均值在11 月份有望回落至3%附近。

不过11月份也存在一些不确定性可能导致回购利率局部冲高，主要是大盘转债的发行。政策性银行年内增发的可能性已不大，11 月份利率债净增量进一步减少，信用债净增量可能维持在高位，债券的整体供给压力较10 月份下降。

**市场展望和投资建议**

11月需要重点关注三方面因素对债市的影响：第一，美国大选、财政悬崖以及QE3 购买规模等因素不确定性增大导致海外风险偏好在下降，表现为美元指数继续回升；

第二，M2增速如果回升至15%以上，则货币政策放松的必要性进一步下降，市场对经济复苏的预期会增强；第三，央行如何应对短期外部流动性的增加，我们倾向于认为在没有出现高通胀之前，央行的公开市场操作以中性对冲为主，即外汇占款是决定流动性的主要因素。

总体来看，11月流动性会继续改善，中短期收益率具有一定的下降空间，而长期收益率可能呈现窄幅震荡的特征，取决于海外风险偏好下降和国内货币增速回升在不同时间的影响，收益率曲线将呈现陡峭化下行的特征。

子弹型组合好于哑铃型，政策性银行债的相对价值仍优于国债。建议交易型机构通过增加3-5年期品种进行一定的波段操作来提高回报，保持互换的增陡交易头寸以及Shibor和Repo扩大的基差交易头寸。(完)

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