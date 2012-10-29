(重温稿)《中国新债预测》国开行三年定存浮息债利差预测均值101bp,七年为134bp

* 招标品种: 三年浮息债(一年定存基准) 七年浮息债(一年定存基准)

* 发行金额: 不超过100亿元人民币 不超过100亿元

* 预测均值: 101bp 134bp

* 预测区间: 90bp-106bp 125bp-140bp

* 招标时间: 周二(30日)上午10:00-11:00

* 受访人数: 8位(银行、券商)

路透北京10月29日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周二将招标发行两期定存基准浮息债,三年和七年各半.路透调查显示,其利差预测均值分别为101个基点(bp)和134bp,因短期基本面和政策面更容易被机构所把握,加之三年期浮息债二级市场利差保护更足,故更为市场所接受,而七年品种则需求堪忧.

"三年期久期短,浮息与固息的利差也比七年期高一点,"北京一国有大行交易员称,"七年期在存续期一旦降一次息,表现马上就不行了,需求不一定多."

北京另一国有银行交易员亦表示,利率市场化开启后,定存基准作用渐趋弱化,而当前七年定存基准政金债的二级利差保护,其认为尚不足以补偿未来风险,故倾向于高标位参与.

中国6月8日和7月6日两次降息,对存贷款利率和浮动区间均作了调整,成为中国利率市场化进程的重要里程碑.目前金融机构一年期贷款利率下浮区间已扩大到基准利率的0.7倍,存款利率上浮区间扩大到基准利率的1.1倍.

银行间债市固息政策性金融债(国开行)到期收益率曲线<0#IFSDYBMK=>显示,三年期和七年期最新报价分别为3.9418%和4.3171%;一年定存基准浮息政金债曲线<0#ILSVYBMK=>中,三年和七年利差分别为101.97bp和130.70bp,对应收益率为4.0197%和4.3070%.

据上计算,当前二级市场,浮息政金债与固息政金债的利差,三年期为7.79bp,七年期则为-1.01bp.很明显,三年期利差保护好于七年期.

周二招标的两期定存基准浮息债,为国开行今年第43期和第44期金融债.具体条款如下:

第43期 第44期

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招标量 不超过100亿元 不超过100亿元

期限/计息方式 三年/浮息 七年/浮息

利率基准 一年定存基准 一年定存基准

招标时间 10月30日10:00-11:00 10月30日10:00-11:00

招标方式 单一利差(荷兰式)招标 单一利差(荷兰式)招标

缴款/起息日 11月7日 11月7日

分销期 10月31日-11月7日 10月31日-11月7日

上市日 11月13日 11月13日

基本承销额 无 无

付息频率 按年付息 按年付息

承揽费 债券面值的0.05% 债券面值的0.10%

发行人增发权利 保留 保留

------------------------------------------------------------(完)