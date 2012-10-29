(重温稿)《中国新债预测》国开行三年定存浮息债利差预测均值101bp,七年为134bp

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 招标品种: 三年浮息债(一年定存基准) 七年浮息债(一年定存基准)
* 发行金额: 不超过100亿元人民币 不超过100亿元
* 预测均值: 101bp 134bp
* 预测区间: 90bp-106bp 125bp-140bp
* 招标时间: 周二(30日)上午10:00-11:00
* 受访人数: 8位(银行、券商)
路透北京10月29日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周二将招标发行两期定存基准浮息债,三年和七年各半.路透调查显示,其利差预测均值分别为101个基点(bp)和134bp,因短期基本面和政策面更容易被机构所把握,加之三年期浮息债二级市场利差保护更足,故更为市场所接受,而七年品种则需求堪忧.
"三年期久期短,浮息与固息的利差也比七年期高一点,"北京一国有大行交易员称,"七年期在存续期一旦降一次息,表现马上就不行了,需求不一定多."
北京另一国有银行交易员亦表示,利率市场化开启后,定存基准作用渐趋弱化,而当前七年定存基准政金债的二级利差保护,其认为尚不足以补偿未来风险,故倾向于高标位参与.
中国6月8日和7月6日两次降息,对存贷款利率和浮动区间均作了调整,成为中国利率市场化进程的重要里程碑.目前金融机构一年期贷款利率下浮区间已扩大到基准利率的0.7倍,存款利率上浮区间扩大到基准利率的1.1倍.
银行间债市固息政策性金融债(国开行)到期收益率曲线<0#IFSDYBMK=>显示,三年期和七年期最新报价分别为3.9418%和4.3171%;一年定存基准浮息政金债曲线<0#ILSVYBMK=>中,三年和七年利差分别为101.97bp和130.70bp,对应收益率为4.0197%和4.3070%.
据上计算,当前二级市场,浮息政金债与固息政金债的利差,三年期为7.79bp,七年期则为-1.01bp.很明显,三年期利差保护好于七年期.
周二招标的两期定存基准浮息债,为国开行今年第43期和第44期金融债.具体条款如下:
第43期 第44期
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招标量 不超过100亿元 不超过100亿元
期限/计息方式 三年/浮息 七年/浮息
利率基准 一年定存基准 一年定存基准
招标时间 10月30日10:00-11:00 10月30日10:00-11:00
招标方式 单一利差(荷兰式)招标 单一利差(荷兰式)招标
缴款/起息日 11月7日 11月7日
分销期 10月31日-11月7日 10月31日-11月7日
上市日 11月13日 11月13日
基本承销额 无 无
付息频率 按年付息 按年付息
承揽费 债券面值的0.05% 债券面值的0.10%
发行人增发权利 保留 保留
------------------------------------------------------------(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 张喜良
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。