(重温稿)〔路透调查〕台湾第三季经济成长率料小幅回升至1.55%,成长力道不大

* 公布数据:台湾第三季国内生产总值(GDP)概估值

* 公布时间:周三(31日)上午08:30

调查结果(较上年同期变动百分比):

预估中值 预估低位 预估高位 2012年Q2 2011年Q3 调查家数

+1.55% -2.70% +1.80% -0.18% +3.45% 14

观察重点:

路透综合14家金融机构的预测中值显示,台湾第三季的经济成长率为1.55%,较第二季的负0.18%略微回升,但成长力道不大.

台湾是开放的小型经济体,一向仰赖出口为成长重心.然而,第三季的出口表现仍然疲软.第三季出口金额年衰退1.8%,进口则是衰退3.2%.

由于台股.TWII表现相当疲弱,成交量能低落,预估民间消费以及金融业的佣金收入也将因此减少,削弱内需的动能.

台湾主计总处先前预估,第三季经济成长率为1.99%.分析师认为,本季的经济表现恐未如先前乐观,因此不排除官方本次将第九度下修经济成长率的预估.8月间官方对2012年的GDP预估为1.66%.

台湾央行在9月底召开第三季全体理监事会议决议维持重贴现率1.875%不变,是连续五季将利率维持在三年多以来的高位.(台湾央行利率预估请见TWINT1)

金融机构 第三季GDP(%)

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4CAST (FC2) 1.50

澳新银行 1.91

群益证券 1.80

中国信托 1.80

星展银行 0.70

ING 1.20

日盛银行 1.60

元富证券 1.40

穆迪 1.80

爱尔兰皇家银行 -2.70

永丰金控 1.87

大众银行 0.36

台新投顾 1.75

元大投顾 1.22

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中值 +1.55