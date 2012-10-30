(重温稿)〔路透调查〕台湾第三季经济成长率料小幅回升至1.55%,成长力道不大

* 公布数据:台湾第三季国内生产总值(GDP)概估值
* 公布时间:周三(31日)上午08:30
调查结果(较上年同期变动百分比):
预估中值 预估低位 预估高位 2012年Q2 2011年Q3 调查家数
+1.55% -2.70% +1.80% -0.18% +3.45% 14
观察重点:
路透综合14家金融机构的预测中值显示,台湾第三季的经济成长率为1.55%,较第二季的负0.18%略微回升,但成长力道不大.
台湾是开放的小型经济体,一向仰赖出口为成长重心.然而,第三季的出口表现仍然疲软.第三季出口金额年衰退1.8%,进口则是衰退3.2%.
由于台股.TWII表现相当疲弱,成交量能低落,预估民间消费以及金融业的佣金收入也将因此减少,削弱内需的动能.
台湾主计总处先前预估,第三季经济成长率为1.99%.分析师认为,本季的经济表现恐未如先前乐观,因此不排除官方本次将第九度下修经济成长率的预估.8月间官方对2012年的GDP预估为1.66%.
台湾央行在9月底召开第三季全体理监事会议决议维持重贴现率1.875%不变,是连续五季将利率维持在三年多以来的高位.(台湾央行利率预估请见TWINT1)
金融机构 第三季GDP(%)
-----------------------------------------
4CAST (FC2) 1.50
澳新银行 1.91
群益证券 1.80
中国信托 1.80
星展银行 0.70
ING 1.20
日盛银行 1.60
元富证券 1.40
穆迪 1.80
爱尔兰皇家银行 -2.70
永丰金控 1.87
大众银行 0.36
台新投顾 1.75
元大投顾 1.22
-----------------------------------------
中值 +1.55
--记者 高洁如/洪淑珍; 审校 曾祥进