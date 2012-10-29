〔中国经济〕三季度中小企业发展指数呈继续下降态势,工业指数降幅最大

路透北京10月29日电---根据中国中小企业协会公布的数据,今年三季度中国中小企业发展指数为87.5,比二季度下降2.8点,持续下滑的趋势尚未扭转,其中工业指数降幅最大.

据该协会网站公布的新闻稿称,三季度工业指数为86.6,下降5.4点.在当季的分行业指数中降幅最大,也是工业指数季度降幅的最大值.

建筑业指数升幅最大,三季度建筑业指数为88.0,上升7.2点,是本季增幅最大的分行业;房地产业指数在上季轻微反弹后继续下降.

新闻稿称,近期宏观经济的一些方面有了积极的变化,由于中小企业的弱势地位,面临的困难和问题更多、更大,积极变化传导到广大中小企业尚有滞后期;中小企业的融资问题,以及近一段时期以来更突出的市场问题,难有大的改观.

"尽管出现了行业发展的差异,有些行业有趋稳向好的苗头,但尚未巩固,还有一些行业特别是实体经济的工业,仍将受到产能过剩以及其他一些问题的困扰.中国中小企业发展指数将继续呈现目前的低位状态."该协会称.

上周公布的汇丰中国10月制造业PMI初值大幅回升,初值升至49.1,为三个月高位,远高于上月47.9的终值.显示中国政府"稳增长"的政策开始逐步显效,经济渐趋稳定[ID:nSB2062957].

新闻稿还提到,对于中小企业特别是小微企业税费负担仍然偏重的问题,一方面希望进一步严格清理和减免各种不合理收费,特别是避免征收"过头税",另一方面希望加快营业税改征增值税改革的步伐,让更多的中小企业更快地受益.同时对于改革中有可能出现的不利于中小企业减负的新情况、新问题,及时了解并妥善加以解决.

中国中小企业发展指数的调查由中国中小企业协会主持,国家统计局中国经济景气监测中心提供技术支持.通过对国民经济八大行业的中小企业进行调查,利用中小企业对本行业运行和企业生产经营状况的判断和预期数据编制而成,是反映中国中小企业(不含个体工商户)经济运行状况的综合指数.(完)

(欲参看详情请点选中国中小企业协会官方网站:www.ca-sme.org)