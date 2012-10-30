《交易视点》中国股市阶段性行情共识叠加转债投资者博弈--中金

路透北京10月30日电---中国大型投行--中金公司发布中国可转债策略周报认为，股市将进入弱势震荡，转债投资者提前于股票投资者开始出现“止盈”冲动。

在股指跌破60日均线之后，尤其是仓位较重或以把握交易性机会为主的投资者应该适量止损，尤其是对工行和重工等安全边际稍差的品种。而对于仓位不重的投资者，投资者可以考虑继续持有，继续等待冲高兑现机会。

**策略观点**

股市阶段性行情共识叠加了投资者博弈，行情的演化变得更为复杂。而三季报不及预期股领跌及社会不稳定因素浮现最终成为上周五股市大幅下跌的触发剂。

展望后市，预计股市将进入弱势震荡，下跌空间短期不大，但反弹无力。从转债市场来看，转债投资者提前于股票投资者开始出现“止盈”冲动。

我们在前两周周报中曾建议投资者拿出30%的仓位逢冲高兑现获利，在年底阶段将仓位重新收缩到低到中配状态，迎接可能的股市震荡和供给的冲击。但股市并没有给出太好的冲高兑现机会。

在股指跌破60日均线之后，按照之前给定的计划（10 月15日周报），尤其是仓位较重或以把握交易性机会为主的投资者应该适量止损，尤其是对工行和重工等安全边际稍差的品种。而对于仓位不重的投资者，投资者可以考虑继续持有，继续等待冲高兑现机会。

从目前已经披露的部分债基季报数据看，二季度遭遇了一定幅度的净赎回，而转债仓位由于主动和被动的原因出现了较为明显的上升。一级市场方面，中信海直与泰尔重工转债上周均顺利过会。

**热点个券**

中行转债：中行前三季度业绩略超市场预期。显然，中行三季报情况总体偏正面，盈利略超预期，资产质量稳定，资本充足率较高降低再融资担忧。

展望未来，从行业层面看，银行股有一些潜在积极因素，并推动了十月份银行股的小幅机会。中期看，银行股窄幅震荡的格局难以改变。中行转债短期缺乏上涨空间，但中长期仍具有配置价值，建议投资者继续持有。

川投转债：川投三季度业绩表现超预期。川投公布资产置换计划，剥离盈利能力不强资产并换入四川电力股权，对公司影响偏正面。由于股价之前已经有所反应，两则消息公告后股价不涨反跌。

中长期来看，我们仍看好二滩水电带来的高成长故事。但目前的川投正股和转债估值均略偏高，弱化了该转债的投资价值，仍不建议重点持有。我们相对更看好同行业的国投、国电转债。

中鼎、巨轮转债：中鼎三季度业绩缺乏惊喜，转债以观望为主。巨轮业绩大增源于重点项目结算。如果三季度业绩和自动化装备概念带来正股上涨，巨轮转债持有者可趁机兑现获利。(完)

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