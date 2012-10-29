〔路透基点〕大唐煤业签署28.49亿元人民币并购贷款--RLPC

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透香港10月29日电---汤森路透旗下基点报导,消息人士称,中国大唐集团煤业有限责任公司上周四签署一笔28.49亿元人民币(4.56亿美元)五年期并购贷款.
一位消息人士称,本次融资由中国工商银行北京分行牵头,将用于收购中国华能集团旗下的西安天竣能源投资管理有限公司.
工商银行北京分行提供7.49亿元人民币,并担任代理行.此外,北京银行、交通银行北京分行、农业银行北京分行也以牵头行的身份加入,并分别提供8亿、8亿和5亿元人民币.
该贷款支付利率为中国人民银行利率的90%.
借款方为中国大唐集团的全资子公司.
根据中国华能集团网站上发布的声明,华能在去年11月11日签署协议,将西安天竣全部出售给大唐.
大唐与华能集团都是国有企业.(完)
--编译 李春喜;审校 王洋
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。