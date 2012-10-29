版本:
中国
亚洲 | 2012年 10月 29日 星期一 18:47 BJT

〔路透基点〕大唐煤业签署28.49亿元人民币并购贷款--RLPC

路透香港10月29日电---汤森路透旗下基点报导,消息人士称,中国大唐集团煤业有限责任公司上周四签署一笔28.49亿元人民币(4.56亿美元)五年期并购贷款.

一位消息人士称,本次融资由中国工商银行北京分行牵头,将用于收购中国华能集团旗下的西安天竣能源投资管理有限公司.

工商银行北京分行提供7.49亿元人民币,并担任代理行.此外,北京银行、交通银行北京分行、农业银行北京分行也以牵头行的身份加入,并分别提供8亿、8亿和5亿元人民币.

该贷款支付利率为中国人民银行利率的90%.

借款方为中国大唐集团的全资子公司.

根据中国华能集团网站上发布的声明,华能在去年11月11日签署协议,将西安天竣全部出售给大唐.

大唐与华能集团都是国有企业.(完)

--编译 李春喜;审校 王洋

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐