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亚洲 | 2012年 10月 29日 星期一 18:39 BJT

〔东南亚股市〕多数下跌,马来西亚和菲律宾股市银行股跑赢大盘

路透曼谷10月29日电---马来西亚股市周一略微收高,因业绩乐观刺激投资者买入大众银行(PUBM.KL)等银行股;而菲律宾股市收复部分稍早跌幅,得益于穆迪调升菲律宾债信评级提振银行股人气.

马来西亚主要股指.KLSE收报1,672.56,高于上周五的纪录高位1,671.89.本月稍早披露季报的大众银行连续第八日上涨,收高2.1%至15.74马币(林吉特).

菲律宾股市.PSI,银行股表现优于大盘,此前穆迪调升BDO Unibank(BDO.PS)等四家菲律宾银行的外币存款评级,该股升1%.

东南亚公司第三季业绩逊于预期拖累地区投资者情绪.泰国股市.SETI收市小跌0.17%,上周跌落1.1%.

新加坡股市.FTSTI跌0.9%至逾一个月收盘低位,花旗集团(Citigroup)称,第三季新加坡公司获利可能使得投资者调降预估.

1023GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年

报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

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新加坡 .FTSTI 3029.61 -27.90 -0.91 +14.48 2646.35

马来西亚 .KLSE 1672.56 0.67 +0.04 +9.27 1530.73

泰国 .SETI 1279.57 -2.24 -0.17 +24.80 1025.32

印尼 .JKSE 4331.37 -7.79 -0.18 +13.33 3821.99

菲律宾 .PSI 5397.42 -7.74 -0.14 +23.46 4371.96

越南 .VNI 391.36 -0.34 -0.09 +11.32 351.55

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(完)

--编译 肖群英; 审校 王洋

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