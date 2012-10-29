〔东南亚股市〕多数下跌,马来西亚和菲律宾股市银行股跑赢大盘

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透曼谷10月29日电---马来西亚股市周一略微收高,因业绩乐观刺激投资者买入大众银行(PUBM.KL)等银行股;而菲律宾股市收复部分稍早跌幅,得益于穆迪调升菲律宾债信评级提振银行股人气.
马来西亚主要股指.KLSE收报1,672.56,高于上周五的纪录高位1,671.89.本月稍早披露季报的大众银行连续第八日上涨,收高2.1%至15.74马币(林吉特).
菲律宾股市.PSI,银行股表现优于大盘,此前穆迪调升BDO Unibank(BDO.PS)等四家菲律宾银行的外币存款评级,该股升1%.
东南亚公司第三季业绩逊于预期拖累地区投资者情绪.泰国股市.SETI收市小跌0.17%,上周跌落1.1%.
新加坡股市.FTSTI跌0.9%至逾一个月收盘低位,花旗集团(Citigroup)称,第三季新加坡公司获利可能使得投资者调降预估.
1023GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
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新加坡 .FTSTI 3029.61 -27.90 -0.91 +14.48 2646.35
马来西亚 .KLSE 1672.56 0.67 +0.04 +9.27 1530.73
泰国 .SETI 1279.57 -2.24 -0.17 +24.80 1025.32
印尼 .JKSE 4331.37 -7.79 -0.18 +13.33 3821.99
菲律宾 .PSI 5397.42 -7.74 -0.14 +23.46 4371.96
越南 .VNI 391.36 -0.34 -0.09 +11.32 351.55
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(完)
--编译 肖群英; 审校 王洋
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。