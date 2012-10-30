修正:〔东南亚股市〕多数下跌,马来西亚和菲律宾股市银行股跑赢大盘(10月29日)

金属期市：期铜看多押注在美联储发布会议记录前减少，但供应疑虑犹在
路透伦敦2月22日 - 基金周三减少了看多铜价的押注，在美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布上次会议的会议记录前将铜价推低，会议记录可能会增加美国升息的预期，令美元走强。
(更正:第一段译文有误,应为"穆迪调升评级",而非"穆迪调升菲律宾债信评级")
路透曼谷10月29日电---马来西亚股市周一略微收高,因业绩乐观刺激投资者买入大众银行(PUBM.KL)等银行股;而菲律宾股市收复部分稍早跌幅,得益于穆迪调升评级提振银行股人气.
马来西亚主要股指.KLSE收报1,672.56,高于上周五的纪录高位1,671.89.本月稍早披露季报的大众银行连续第八日上涨,收高2.1%至15.74马币(林吉特).
菲律宾股市.PSI,银行股表现优于大盘,此前穆迪调升BDO Unibank(BDO.PS)等四家菲律宾银行的外币存款评级,该股升1%.
东南亚公司第三季业绩逊于预期拖累地区投资者情绪.泰国股市.SETI收市小跌0.17%,上周跌落1.1%.
新加坡股市.FTSTI跌0.9%至逾一个月收盘低位,花旗集团(Citigroup)称,第三季新加坡公司获利可能使得投资者调降预估.
1023GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
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新加坡 .FTSTI 3029.61 -27.90 -0.91 +14.48 2646.35
马来西亚 .KLSE 1672.56 0.67 +0.04 +9.27 1530.73
泰国 .SETI 1279.57 -2.24 -0.17 +24.80 1025.32
印尼 .JKSE 4331.37 -7.79 -0.18 +13.33 3821.99
菲律宾 .PSI 5397.42 -7.74 -0.14 +23.46 4371.96
越南 .VNI 391.36 -0.34 -0.09 +11.32 351.55
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(完)
--编译 肖群英; 审校 王洋
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
路透伦敦2月22日 - 基金周三减少了看多铜价的押注，在美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布上次会议的会议记录前将铜价推低，会议记录可能会增加美国升息的预期，令美元走强。
OPEC为石油输出国组织 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透2月22日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 331.0 - 331.0 - * 3月 315.6 20 315.6 14 * 4月 308.3 138 308.3 5 * 5月 303.4 120 303.4 15 * 6月 295.2 599 295.2 74 * 7月 289.5 6316 289.5 841 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-100