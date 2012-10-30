(重温稿)〔台湾货币市场〕短率再创低位,资金充裕令国库券得标利率创近两年新低

* 资金宽裕

* 182天期国库券利率0.63%创近二年低位

* 一周拆款高位再走跌,创21个月低位

记者 高洁如

路透台北10月29日电---台湾银行间短率周一大致平稳.市场资金充裕,且今日起一周拆款容易觅得跨月资金,这让拆款利率高位走跌.一周拆款高位今日跌至0.525%,再创21个月低位.

此外,央行今日代财政部标售182天期国库券,其决标贴现率为0.630%.这不但与9月初91天期国库券标售结果一样,且已创下同天期2010年11月以来的低位(当时为0.55%).[ID:nST0569075]

银行交易人士表示,这个利率水位应多是外商银行标购,本地的金融机构不致于以这么低的利率去标入国库券.以这样的利率来看,除非是突然凭空多出很多资金,否则不至于以低利率抢标配置.本期国库券300亿台币全数由银行得标.

"(本期国库券)不是票券商标的,这个利率连去和客户做RP(附买回)也不只,"一家票券商交易员表示.

银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.385%,上日为0.387%.今日区间在0.295-0.51%,上日在0.295-0.52%

一周(2-7天)拆款今日区间落在0.388-0.525%,上日在0.388-0.54%.

**月底效应将不明显**

短票方面,票券商表示,近一周以来每天银行的准备数字都是正的,这虽有助银行补积数,但大多数银行都是多钱的情况并未明显改善.

他们表示,虽然月底票券商拆入不易,不过本月底是在周三,当天的短票发行量并不大,这可能使得票券商得以宽裕地度过月底的资金紧张期.

一个月短票主要成交利率主要落在0.79-0.80%,同上日.

台湾央行周一发行3,060.15亿台币存单,若相较存单到期金额3,213.5亿,存单发行余额减153.35亿.[TW/MMTCN]

本周央行存单到期金额1兆256.3亿台币,除周一外,本周余日分别是:周二59亿、周三4,123亿、周四360.5亿、周五2,500.3亿台币.

拆款中心资料PIBC显示,周一超额准备为436亿台币;累计超额准备为2,384亿台币,加计前期1%的超额准备为3,484亿台币.

**公债附买回利率持平**

台湾公债10天期附买回(RP)利率周一持平.今日有36亿台币统一(1216.TW)公司债交割,但市场资金普遍宽松,投信找券需求未减,月底效应还未显现.

交易商指出,虽然本周陆续有公债与公司债的交割,再加上适逢月底,但银行与投信端的资金相当充沛,没有感受到资金调度不易的压力.

"上周拜访投信,以前没有5,000万台币以上不做的业者,现在都拜托我留券给他,500万也行."一证券交易员说.

另一证券商交易员表示,若资金宽松环境持续不变,RP利率可能有向下微调的空间,本月底难见RP上调的机会.

今日证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73-0.74%,部分成交在0.72%,与上日相同;一个月期公司债RP利率主要交投区间在0.84-0.85%,少数成交在0.81-0.83%,上日亦同.

本周紧缩因素尚有周二的国库券发行金额300亿台币、周三的台电公司债103亿台币、周四的101/7R期20年期增额公债发行金额300亿台币.(完)