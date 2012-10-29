飓风“桑迪”来袭,华尔街周一休市

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
(本文由路透中文网编译提供)
路透纽约10月29日电---美国股市和期货市场周一将休市，周二亦可能关闭。
飓风“桑迪”(Sandy)正逼近纽约地区，监管机构、交易所和经纪人愈发担心市场的完整性以及员工的安全。
这也是自1985年9月27日飓风罗丽亚(Gloria)发生以来，交易市场首次因与气候有关的事件关闭。
很多企业推迟了财报的发布时间，包括瑞辉(PFE.N)以及电力供应商Entergy Corp(ETR.N)，预计将有更多企业效仿此举。
纽交所原计划暂停场内交易，这也意味着该交易所首次进行全电子交易。
“桑迪”料将在周一夜间登陆美国东海岸，届时将带来强降雨、大风、洪涝和电力中断。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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