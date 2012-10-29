飓风“桑迪”来袭,华尔街周一休市

(本文由路透中文网编译提供)

路透纽约10月29日电---美国股市和期货市场周一将休市，周二亦可能关闭。

飓风“桑迪”(Sandy)正逼近纽约地区，监管机构、交易所和经纪人愈发担心市场的完整性以及员工的安全。

这也是自1985年9月27日飓风罗丽亚(Gloria)发生以来，交易市场首次因与气候有关的事件关闭。

很多企业推迟了财报的发布时间，包括瑞辉(PFE.N)以及电力供应商Entergy Corp(ETR.N)，预计将有更多企业效仿此举。

纽交所原计划暂停场内交易，这也意味着该交易所首次进行全电子交易。

“桑迪”料将在周一夜间登陆美国东海岸，届时将带来强降雨、大风、洪涝和电力中断。（完）