〔马来西亚期市〕棕榈油期货收跌,受印尼调降毛棕榈油出口税拖累

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透新加坡10月29日电---马来西亚棕榈油期货在长周末后的周一下跌,受累于假日期间其他植物油市场下滑,以及印尼调降毛棕榈油出口税引发交易员获利了结.
上周五,美国豆油期货BOZ2跌1%,中国豆油合约DBYcv1下滑1.4%.而马来西亚金融市场适逢宰牲节假期休市.
午盘传出消息称,世界最大棕榈油生产国印度尼西亚将调低11月份毛棕榈油出口税,此举将损及市场对马来西亚相关产品的需求.该消息也加剧棕榈油的抛售压力.
印尼将从11月起调降毛棕榈油出口税率至9%,低于10月的13.5%;同时将11月精炼棕榈油出口税率从10月的6%降低至3%.
"今天跌势部分源于市场在假期后补跌.印尼大幅调降出口关税也令棕榈油价格承压,"一外资商品经纪商驻马来西亚的交易员指出.
指标1月棕榈油期货FCPOc3挫跌2.4%,收报每吨2,540马币(831美元).
总成交量为36,345口,高于通常25,000口的成交量.(完)
--编译 肖群英;审校 王洋
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。