〔马来西亚期市〕棕榈油期货收跌,受印尼调降毛棕榈油出口税拖累

路透新加坡10月29日电---马来西亚棕榈油期货在长周末后的周一下跌,受累于假日期间其他植物油市场下滑,以及印尼调降毛棕榈油出口税引发交易员获利了结.

上周五,美国豆油期货BOZ2跌1%,中国豆油合约DBYcv1下滑1.4%.而马来西亚金融市场适逢宰牲节假期休市.

午盘传出消息称,世界最大棕榈油生产国印度尼西亚将调低11月份毛棕榈油出口税,此举将损及市场对马来西亚相关产品的需求.该消息也加剧棕榈油的抛售压力.

印尼将从11月起调降毛棕榈油出口税率至9%,低于10月的13.5%;同时将11月精炼棕榈油出口税率从10月的6%降低至3%.

"今天跌势部分源于市场在假期后补跌.印尼大幅调降出口关税也令棕榈油价格承压,"一外资商品经纪商驻马来西亚的交易员指出.

指标1月棕榈油期货FCPOc3挫跌2.4%,收报每吨2,540马币(831美元).

总成交量为36,345口,高于通常25,000口的成交量.(完)