〔中股业绩〕宝钢股份三季度净利同比降约4.9%,行业亏损更加严重

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透北京10月29日电---中国最大钢厂之一的宝钢股份(600019.SS)周一公布三季报,今年7-9月实现净利润11.8亿元人民币,同比下降4.88%.公司称,三季度钢铁行业面临产能过剩、需求不足和资金紧张三大压力,全行业亏损情况更加严重.
该业绩高于此前接受路透调查的四位分析师平均预计的8.76亿元.
宝钢并指出,三季度钢铁均价依然环比下跌明显,低迷的钢材市场促使钢厂开始检修减产,国内粗钢产量有所下降，但供大于求的局面未能出现实质性改观,重点钢企库存量仍创历史新高.
季报显示,当期宝钢股份实现营业收入478.89亿元,同比下滑14.6%,基本每股收益0.07元.
宝钢股份周一收报4.58元,近一个月涨跌幅为零.(完)
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--发稿 赵红梅; 审校 曾祥进
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。