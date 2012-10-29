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亚洲 | 2012年 10月 29日 星期一 19:39 BJT

〔中股业绩〕宝钢股份三季度净利同比降约4.9%,行业亏损更加严重

路透北京10月29日电---中国最大钢厂之一的宝钢股份(600019.SS)周一公布三季报,今年7-9月实现净利润11.8亿元人民币,同比下降4.88%.公司称,三季度钢铁行业面临产能过剩、需求不足和资金紧张三大压力,全行业亏损情况更加严重.

该业绩高于此前接受路透调查的四位分析师平均预计的8.76亿元.

宝钢并指出,三季度钢铁均价依然环比下跌明显,低迷的钢材市场促使钢厂开始检修减产,国内粗钢产量有所下降，但供大于求的局面未能出现实质性改观,重点钢企库存量仍创历史新高.

季报显示,当期宝钢股份实现营业收入478.89亿元,同比下滑14.6%,基本每股收益0.07元.

宝钢股份周一收报4.58元,近一个月涨跌幅为零.(完)

参看相关细节,可点选上海证券交易所网站(here )

--发稿 赵红梅; 审校 曾祥进

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