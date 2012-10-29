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亚洲 | 2012年 10月 29日 星期一 19:45 BJT

〔亚洲橡胶〕10月29日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透10月29日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 11月 247.0 14 246.1 1

* 12月 248.6 37 247.0 4

* 1月 251.1 83 249.4 37

* 2月 253.9 286 252.2 58

* 3月 256.2 4606 254.0 1067

* 4月 258.2 6094 255.8 1429

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 王洋; 审校 田建华

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