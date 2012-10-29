〔国际油市〕亚洲燃料油裂解价差走弱,中国需求沉闷

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透新加坡10月29日电---亚洲燃料油裂解价差周一走弱,近月11月贴水走阔至逾一周最低,受累于需求前景.
路透数据显示,至亚洲收盘,11月合约较迪拜原油贴水报每桶8.49美元,较前一日下跌0.56美元,创下10月19日以来的最低.
据交易人士称,中国小炼厂的询价有所改善,但依旧处在疲弱的水平,柴油和汽油的前景低迷.
柴油和汽油是中国小炼厂的主要产品.
中国海关数据显示,9月中国进口了234万吨5-7号燃料油,较前一月增长80%,较上年同期增长57%.
互换市场上,壳牌继续大举卖出,在交易窗口中再度出脱8.5万吨燃料油衍生合约.
据路透数据,这令其自10月22日以来的燃料油衍生合约的总购买量达到了逾80万吨.
燃料油即期11月/12月跨月价差亚洲收盘时持平于每吨正价差0.13美元.
--编译 王洋;审校 田建华
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。