〔国际油市〕亚洲燃料油裂解价差走弱,中国需求沉闷

路透新加坡10月29日电---亚洲燃料油裂解价差周一走弱,近月11月贴水走阔至逾一周最低,受累于需求前景.

路透数据显示,至亚洲收盘,11月合约较迪拜原油贴水报每桶8.49美元,较前一日下跌0.56美元,创下10月19日以来的最低.

据交易人士称,中国小炼厂的询价有所改善,但依旧处在疲弱的水平,柴油和汽油的前景低迷.

柴油和汽油是中国小炼厂的主要产品.

中国海关数据显示,9月中国进口了234万吨5-7号燃料油,较前一月增长80%,较上年同期增长57%.

互换市场上,壳牌继续大举卖出,在交易窗口中再度出脱8.5万吨燃料油衍生合约.

据路透数据,这令其自10月22日以来的燃料油衍生合约的总购买量达到了逾80万吨.

燃料油即期11月/12月跨月价差亚洲收盘时持平于每吨正价差0.13美元.