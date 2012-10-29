〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差升至一个半月高点,因需求坚挺

路透新加坡10月29日电---周一亚洲石脑油价格触及一周高点每吨958美元,裂解价差触及一个半月高点每吨142.38美元,因在需求坚挺之际,供应依然紧张.

LG化学为购买2.5万吨12月上半月的公开规格石脑油,支付的成本加运费价每吨较日本报价高出20美元,为韩国六个月来支付的最高溢价.

一交易员称,"需求大体走强,但供应没有增加."

台湾中油公司也在上周买入12月运抵高雄的重质石脑油.具体数量尚不得知,但交易商估计两批船货总计在6万吨,价格详细信息目前尚不清楚.

台塑也在市场上求购12月石脑油,定于周二公布招标结果.

台塑将从11月1日起将年产能293万吨的裂解装置产能利用率,从80%上调至90%.

亚洲汽油裂解价差飙升33%至每桶4.60美元.(完)