〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差升至一个半月高点,因需求坚挺

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透新加坡10月29日电---周一亚洲石脑油价格触及一周高点每吨958美元,裂解价差触及一个半月高点每吨142.38美元,因在需求坚挺之际,供应依然紧张.
LG化学为购买2.5万吨12月上半月的公开规格石脑油,支付的成本加运费价每吨较日本报价高出20美元,为韩国六个月来支付的最高溢价.
一交易员称,"需求大体走强,但供应没有增加."
台湾中油公司也在上周买入12月运抵高雄的重质石脑油.具体数量尚不得知,但交易商估计两批船货总计在6万吨,价格详细信息目前尚不清楚.
台塑也在市场上求购12月石脑油,定于周二公布招标结果.
台塑将从11月1日起将年产能293万吨的裂解装置产能利用率,从80%上调至90%.
亚洲汽油裂解价差飙升33%至每桶4.60美元.(完)
--编译 田建华;审校 王洋
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。