〔意大利经济〕第三季GDP下滑幅度稍小于第二季--政府消息人士

标题新闻：知名债券基金经理冈德拉克称10年期美债收益率将跌穿2.25%，因全球投资者寻求避险
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路透米兰10月29日电---意大利政府一位消息人士周一对路透表示,该国第三季GDP小幅下滑,跌幅不到0.8%,符合政府作出的2012年经济下滑2.4%的预估.
该要求匿名的人士还表示,政府此前所做的通过资产出售将公共债务削减1个百分点的计划,看似"非常难以"完成.
"第三季GDP的下滑幅度稍小于第二季,"该人士表示.截至6月的季度意大利GDP下滑0.8%,11月15日将公布第三季GDP的初值.
"数据符合政府对2012年GDP下滑2.4%的预估.如果不是2.4%,就是2.3%,或是2.5%,"该消息人士称.(完)
--编译 王洋;审校 田建华
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民调显示，法国极右派总统候选人在4月和5月总统选举前的支持率强劲，令投资者担忧，这也扶助德债收益率下跌。德国是欧元区最大的经济体，是发行欧元区指标公债的国家，德国公债被公认为是全球最安全资产之一。