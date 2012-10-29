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债券 | 2012年 10月 29日 星期一 20:30 BJT

〔意大利经济〕第三季GDP下滑幅度稍小于第二季--政府消息人士

路透米兰10月29日电---意大利政府一位消息人士周一对路透表示,该国第三季GDP小幅下滑,跌幅不到0.8%,符合政府作出的2012年经济下滑2.4%的预估.

该要求匿名的人士还表示,政府此前所做的通过资产出售将公共债务削减1个百分点的计划,看似"非常难以"完成.

"第三季GDP的下滑幅度稍小于第二季,"该人士表示.截至6月的季度意大利GDP下滑0.8%,11月15日将公布第三季GDP的初值.

"数据符合政府对2012年GDP下滑2.4%的预估.如果不是2.4%,就是2.3%,或是2.5%,"该消息人士称.(完)

--编译 王洋;审校 田建华

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