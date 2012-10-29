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货币新闻 | 2012年 10月 29日 星期一 20:36 BJT

〔表格〕美国芝加哥联邦储备银行公布9月中西部制造业指数为93.4

路透芝加哥10月29日电---美国芝加哥联邦储备银行周一公布,9月中西部制造业指数为93.4,8月修正后为93.8

以下为详细数据:(基期为2007年)

9月 8月 7月

指数 93.4 93.8 95.5

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--编译 王洋;审校 田建华

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