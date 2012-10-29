〔国际油市〕亚洲航空煤油现货价差降低,因中国需求锐减

路透新加坡10月29日电---业内人士称,亚洲航空煤油现货价差周一降低,因中国需求在一场大型商品交易会后下滑.

路透数据显示,航空煤油现货价差跌0.04美元,较新加坡报价每桶升水1.43美元,为10月19日触及相同升水以来最低.

交易员称,中国航油在月度进口招标中的采购量低于往常水平.

该公司求购120万桶11月和12月交付的航空煤油,比此前通过两次单独招标求购10月和11月付运航煤低30%左右.

中国航油通常每月进口需求高达140万桶.

交易员称,该公司大幅增加10月和11月初交付航空煤油的采购量,可能源于预料10月15日至11月4日在广州举行的中国进出口商品交易会提振旅行需求.

与此同时,由于飓风桑迪(Sandy)来袭导致进出美国东海岸机场的许多航班取消,来自美国的航空煤油需求料将减少.

但交易员提到,若美国东海岸炼厂关闭时期延长,南美对亚洲柴油船货的需求有望增加.

"若存在供应美国东海岸的需求,第一选择将是来自美国墨西哥湾沿岸,这将意味着南美的供应会不足,因此亚洲船货可能输往此地,"一位北亚交易员说.

交易员表示,印度私营炼厂Essar Oil发售其11月交货的第四批柴油船货,或许表明该国需求仍低于往常水平,这为亚洲市场带来更多悲观情绪.(完)