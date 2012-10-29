〔国际油市〕亚洲航空煤油现货价差降低,因中国需求锐减

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透新加坡10月29日电---业内人士称,亚洲航空煤油现货价差周一降低,因中国需求在一场大型商品交易会后下滑.
路透数据显示,航空煤油现货价差跌0.04美元,较新加坡报价每桶升水1.43美元,为10月19日触及相同升水以来最低.
交易员称,中国航油在月度进口招标中的采购量低于往常水平.
该公司求购120万桶11月和12月交付的航空煤油,比此前通过两次单独招标求购10月和11月付运航煤低30%左右.
中国航油通常每月进口需求高达140万桶.
交易员称,该公司大幅增加10月和11月初交付航空煤油的采购量,可能源于预料10月15日至11月4日在广州举行的中国进出口商品交易会提振旅行需求.
与此同时,由于飓风桑迪(Sandy)来袭导致进出美国东海岸机场的许多航班取消,来自美国的航空煤油需求料将减少.
但交易员提到,若美国东海岸炼厂关闭时期延长,南美对亚洲柴油船货的需求有望增加.
"若存在供应美国东海岸的需求,第一选择将是来自美国墨西哥湾沿岸,这将意味着南美的供应会不足,因此亚洲船货可能输往此地,"一位北亚交易员说.
交易员表示,印度私营炼厂Essar Oil发售其11月交货的第四批柴油船货,或许表明该国需求仍低于往常水平,这为亚洲市场带来更多悲观情绪.(完)
--编译 肖群英;审校 田建华
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。