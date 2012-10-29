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债券 | 2012年 10月 29日 星期一 22:34 BJT

〔表格〕美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.130%,投标倍数为5.23

路透华盛顿10月29日电---美国财政部称,其四周期国库券的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 0.130

中值 0.120

低值 0.090

投资 0.132

价格/得标

价格 99.989889

高值得标比率 71.56%

投标倍数 5.23

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 25,000,589,300

总投标 130,828,079,300

竞争性投标得标 24,689,094,000

非竞争性投标得标 161,495,300

FED附加 0

发行细节

发行日 2012/11/01

到期日 2012/11/29

CUSIP码 9127956U0

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 母红;审校 李军

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