〔欧洲汇市〕英镑兑美元走低,英国经济前景仍不确定

* 英镑兑美元走软,跟随欧元/美元跌势

* 英国消费信贷数据对英镑走势影响有限

* 本周稍后公布的PMI数据是英国经济状况的关键信号

路透伦敦10月29日电---英镑兑美元周一走低,因对希腊和西班牙的忧虑损及对风险较高货币的需求,盖过了强于预期的英国消费者信贷数据产生的提振.

英镑跟随欧元/美元跌势,围绕希腊能否就撙节举措与国际借款人达成一致的不确定性,加之西班牙仍未要求救助,使欧元承压.

英镑兑美元GBP=D4跌0.5%,报1.6025美元,从上周高位1.6144美元回落.技术图表显示,英镑在1.6012美元附近的55日移动均线寻获支撑,跌穿该水平,英镑可能下探1.5837美元附近的200日移动均线.

英国9月消费者信贷增速为逾四年半以来最快,抵押贷款批准宗数也超过预期,但该数据未能提振英镑.

尽管消费者信贷数据增加了经济活动复苏的迹象,但部分策略师称,英镑仍容易受欧元区高负债国家情势发展的影响.

欧元兑英镑EURGBP=D4上扬0.2%,报0.8046英镑,欧元从上周五触及10月初以来最低位0.8002英镑小幅反弹.

上周公布的强于预期的英国第三季GDP数据显示英国走出衰退,使市场对英国央行将在11月进一步实施量化宽松的押注降低.

英国央行决策者近期的讲话暗示,该国经济仍然疲弱,央行进一步扩大资产购买规模以刺激经济的可能性犹存.

英国央行首席经济学家戴尔对泰晤士报表示,英国经济继意外受到奥运会的强劲提振之后,第四季将"明显"放慢,未来几年内将保持疲弱.[ID:nSB2071385]

投资者的下一个关注点是本周稍后将公布的制造业和建筑业采购经理人指数指数,数据将会显示第四季英国经济活动是否会延续第三季的强劲势头.(完)