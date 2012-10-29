〔美国债市〕公债价格因避险买盘上涨,飓风桑迪来袭令市场提早收市

* 公债周一因飓风桑迪而提早收市

* 投资者关注周五将公布的就业数据

* 9月美国消费者支出增长0.8%

路透纽约10月29日电---美国公债价格周一上扬,因意大利政治风险升温和市场担心美国经济复苏力度,触发了避险买盘.不过由于飓风桑迪将袭扰美国东海岸,日内交投清淡.

美国证券行业和金融市场协会建议该国以美元计价的固定收益证券市场周二全面休市,因飓风桑迪预计将影响到东海岸的大部分地区,其中包括纽约.

为避免飓风影响,周一的公债交易提早在1600GMT结束.美国股票市场则已闭市.根据ICAP数据,截至周一稍早,美国公债成交量为20日移动均值的约60%.

"目前存在不确定性.市场上出现了避险买盘.人们正试图估算出飓风对经济的影响..."R.W. Pressprich & Co.公债和机构在交易部门主管Larry Milstein表示.

欧洲方面,前意大利总理贝鲁斯柯尼威胁将撤走对现任总理蒙堤政府的支持,令该国和西班牙公债收益率走高,并支撑了避险德债.

一系列企业财报令人失望,同时美国第三季国内生产总值(GDP)黯淡无光,也支撑了美国公债.

美国10年期公债US10YT=RR价格上涨8/32,收益率报1.72%,低于上周五尾盘的1.75%.30年期公债US30YT=RR涨19/32,收益率报2.88%,上周五为2.91%.

纽约联储表示,飓风桑迪导致金融市场休市和市况变化,原定于周二的购买公债将推迟.

纽约联储原本计划周二买入17.5亿-22.5亿美元、到期日在2036年2月-2042年8月的公债,作为其扭转操作刺激计划的一部分.

纽约联储在一份声明中称,预计公债购买和卖出操作将在周三重新启动.

由于华盛顿天气状况恶化,美国财政部亦将原定于周二进行的四周公债标售提前到了周一.

除了风暴之外,投资者也密切关注民主党人罗姆尼和现任总统奥巴马之间愈发白热化的总统竞选.周五的10月份非农就业报告将不只为开始初步复苏的就业市场勾勒出清晰轮廓,也将影响到两位总统候选人的支持率.

数据显示美国9月个人支出上升,因家庭增加汽车和其它一系列商品的购买力度,但公债未受该数字左右.美国商务部周一表示,9月个人支出较前月增加0.8%.[ID:nEAPAT0DW3]

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价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-29/32 (+01/32) 0.293

五年期公债US5YT=RR 100-01/32 (+03/32) 0.742

10年期公债US10YT=RR 99-05/32 (+08/32) 1.721

30年期公债US30YT=RR 97-13/32 (+20/32) 2.880 (完)

--编译 洪曦;审校 母红/利棣儿

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