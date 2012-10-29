〔纽约期市〕阿拉比卡咖啡自四个月低位反弹,罗布斯塔咖啡触及七周低点

路透纽约/伦敦10月29日电---洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一在触及四个月低位后转升,因人们担心美国东海岸库存地区可能因飓风桑迪而遭受水浸,同时市场也触及关键支撑位.

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)罗布斯塔咖啡期货周一跌至七周低点,因主要生产国越南收获工作提速.原糖则在触碰五周低位后小幅上涨.可可市场跌破200日移动均线.

ICE阿拉比卡咖啡12月合约KCc1收高3.9美分,或2.5%,报每磅1.6165美元.该合约稍早曾触及6月25日迄今最低的1.5630美元.

交易员表示,除咖啡烘焙商买盘之外,巴西农户减少销量以盼价格能够走高、投机性空头回补和人们担心美国库存均给市场带来支撑效果.

尽管美国股票和期权市场周一休市,并且预计周二仍不会开始交易,但ICE农产品电子交易市场不受影响.

经ICE检验阿拉比卡咖啡库存已经超过240万袋,为两年半以来最高水平,目前储存在纽约/新泽西地区的有略超40万袋.气象预报员称飓风桑迪将给低洼地区带来11英尺(3.4米)高的巨浪,部分交易担心该地区库存或遭受损失.

越南咖啡豆大量收获令罗布斯塔咖啡承压. 1月罗布斯塔咖啡期货LRCF3收跌6美元,报每吨2,015美元,盘中稍早触及1,987美元,为9月6日以来最低水准.

价格预计仍将在近期内维持窄幅区间波动.

ICE-3月原糖期货SBc1收高0.06美分,报每磅19.41美分,之前触碰到9月26日以来低位19.27美分,因供给充裕.

伦敦12月白糖期货LSUc1下滑1.40美元,或0.3%,报每吨543.80美元.

ICE-12月可可期货CCc1结算价下跌33美元,或1.4%,报每吨2,350美元,此前跌破200日移动均线2,351美元.

伦敦3月可可期货LCCH3收低11英镑,报每吨1,533英镑,在200日移动均线切入位1,535英镑下方.(完)