〔全球金市〕全球经济忧虑拖累金价走低,飓风来袭导致成交清淡

* 飓风桑迪逼近美国东海岸

* 美国股市周一和周二休市

* CME Globex电子交易仍在进行

路透纽约10月29日电---金价周一小跌,受累于全球经济忧虑,但成交远低于正常水平,因飓风逼近美国东海岸,导致纽约的各大交易所停止交易.

芝加哥商业交易所(CME)集团关闭COMEX/NYMEX场内交易,而Globex电子交易平台上的交易仍在进行.

飓风桑迪导致美国股市27年来首次因天气相关因素关闭.据天气预报机构估计,桑迪可能是有史以来破坏力最强的吹袭美国陆地飓风.

美国股市周一和周二休市.

短期内金价可能陷于区间内,因美国11月6日大选的不确定性,多数民调显示,总统奥巴马与罗姆尼难分胜负.

1749 GMT,现货金XAU=跌0.2%,报1,708.06美元.

美国12月黄金期货GCZ2收跌3.20美元,报每盎司1,708.70美元,根据路透初步数据,成交量仅为30日均值的三分之一.

除成交清淡外,金市基本未受飓风桑迪的影响.

"黄金是规避经济和政治风险的'避风港',天气因素基本不会对金价产生影响,"商品投资公司LOGIC Advisors的合伙人Bill O'Neill表示.

分析师和交易商表示,他们预计,受周五美国非农就业报告公布前的不确定性影响,金价将陷于狭窄区间内.

美国劳工部周一表示,打算在周五发布10月就业报告,但飓风桑迪可能导致数据发布推迟.

本月现货金有望录得5月以来最大月度跌幅,10月5日曾触及1,795美元之上的11个月高位,受助于美国联邦储备理事会(FED,美联储)推出最新一轮量化宽松引发的乐观情绪.

实货市场,全球最大黄金买家印度的需求回落,因金价在跌至逾两个月低位后反弹.

其他贵金属方面,现货银XAG=跌1%,报每盎司31.73美元.

现货铂金XPT=跌0.5%,报1,530.74美元,现货钯金<XPD=下挫0.8%,至587.72美元.

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最新价格/ 当日 当日 低点 高点 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 GCQ2 1708.70 -3.20 -0.2 1706.20 1717.80 52,984

COMEX白银期货 SIN2 31.745 -0.291 -0.9 31.680 32.230 15,386

COMEX铂金期货 PLN2 1533.90 -12.10 -0.8 1531.10 1560.00 5,243

COMEX钯金期货 PAU2 589.75 -5.65 -0.9 586.95 601.80 2,201

现货金 XAU= 1708.06 -2.68 -0.2 1706.45 1716.96

现货银 XAG= 31.730 -0.320 -1.0 31.690 32.190

现货铂金 XPT= 1530.74 -8.36 -0.5 1532.60 1555.00

现货钯金 XPD= 587.72 -4.98 -0.8 590.00 600.00

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)

--编译 母红;审校 李军

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现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=