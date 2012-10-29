〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货涨跌互现,受累于大豆期货暴跌

一位农业气象学家周一表示,预计本周美国玉米和大豆最后阶段的收割将有所放缓,因受飓风桑迪的影响,美国东部,主要是印第安纳,密歇根和俄亥俄州将出现阵雨.

美国的破坏性乾旱天气和之后出现的作物病虫使谷物的流动模式发生逆转,数十列火车和驳船将玉米从北达科他州或密西西比州运往美国玉米带,而不是运往沿海地区.