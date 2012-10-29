〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货涨跌互现,受累于大豆期货暴跌

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透10月29日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一涨跌互现,但涨跌幅度不大,交易商称,近月12月合约受技术性涨势推动,大豆期货暴跌令此间市场承压.
一位农业气象学家周一表示,预计本周美国玉米和大豆最后阶段的收割将有所放缓,因受飓风桑迪的影响,美国东部,主要是印第安纳,密歇根和俄亥俄州将出现阵雨.
美国的破坏性乾旱天气和之后出现的作物病虫使谷物的流动模式发生逆转,数十列火车和驳船将玉米从北达科他州或密西西比州运往美国玉米带,而不是运往沿海地区.
12月合约的关键阻力位在50日移动均线切入位7.67-3/4美元,支撑位在100日移动均线切入位7.36-3/4美元,九日相对强弱指标(RSI)为40.
指标12月玉米期货合约CZ2结算价跌3/4美分,报每蒲式耳7.37美元.
今日CBOT玉米期货成交量预估为142,360口.(完)
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--编译 母红;审校 李军
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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