〔美股业绩〕百度第三季获利高于预期,营收及财测不及预期

路透纽约10月29日电---中国网络搜索企业百度(BIDU.O)周一公布的第三季盈利高于市场预期,但期内营收和第四季营收预估均逊于市场预估.

百度公布,第三季每ADS盈利为1.37美元.第三季非GAAP盈利为每ADS 1.39美元.第三季总营收为62.51亿元人民币(9.946亿美元).