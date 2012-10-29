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货币新闻 | 2012年 10月 30日 星期二 05:01 BJT

〔美股业绩〕百度第三季获利高于预期,营收及财测不及预期

路透纽约10月29日电---中国网络搜索企业百度(BIDU.O)周一公布的第三季盈利高于市场预期,但期内营收和第四季营收预估均逊于市场预估.

百度公布,第三季每ADS盈利为1.37美元.第三季非GAAP盈利为每ADS 1.39美元.第三季总营收为62.51亿元人民币(9.946亿美元).

根据汤森路透I/B/E/S,分析师预计百度第三季度每股收益为1.28美元,营收为10亿美元.

百度预计,第四季总营收为9.793-10.10亿美元,低于分析师预计的10.3亿美元.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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