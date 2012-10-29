〔纽约期市〕ICE期棉上涨,飓风桑迪令市场成交稀落

路透纽约10月29日电---美国棉花期货周一在清淡交投中上扬,华尔街和其它金融市场因飓风桑迪(Hurricane Sandy)来袭成交稀落,投资者们选择作壁上观.

交投最为活跃的ICE-12月期棉CTZ2上涨0.19美分,或0.3%,结算价报每磅72.61美分.

这是近两周来最高百分比涨幅.最近两周,市场在本月初棉价因投资人担心现货市场供给紧俏上涨后承压.

汤森路透初步数据显示,成交十分清淡,为9,800口,远低于30日均值21,905口.

飓风桑迪导致美国股市27年来首次因天气原因休市.学校、企业和政府部门也都关闭;公共交通停运.

本月稍早时人们担心供给紧张,促使棉花空头人士回补空仓,推动棉价接近每磅80美分的水平,此为6月中旬以来最高.

商品期货交易委员会(CFTC)上周五数据显示,投机客净多头仓位略低于24,000口,为2011年9月迄今最高水平.

尽管上周12月棉花合约下跌了6%,但净多头仓位仍然增加.(完)