〔加拿大汇市〕加元兑美元跌至两个半月低位,飓风来袭导致成交清淡

路透多伦多10月29日电---加元兑美元周一跌至平价之下,为8月来首次,因忧虑全球经济成长和油价走低,飓风桑迪逼近美国东海岸,导致成交清淡.

飓风桑迪是有史以来吹袭美国大陆的破坏力最强的风暴,它导致美国股市27年来首次因天气因素关闭.周二美国股市将继续休市.

布兰特和美国原油期价走低,因飓风来袭前,美国东海岸三分之二的炼厂关闭,使原油期价承压.

穆迪上周五表示,正在检讨加拿大五大银行的评级,可能调降其评级,因担忧该国经济放缓和资本市场动荡.这也令加元承压.

美元周一普涨,受助于希腊能否与国际借款人就撙节举措达成协议的不确定性,以及目前尚无西班牙是否或何时求助的迹象.

加元兑美元CAD=D4在北美市场收报1.0008加元,或0.9992美元.上周五收盘时报0.9980加元,或1.0020美元.

加元/美元日内一度跌至1.0010加元,或0.9990美元的低位,为8月7日迄今最低水准.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]