〔金砖国家〕10月29日股汇市收盘纵览

金属期市：期铜看多押注在美联储发布会议记录前减少，但供应疑虑犹在
路透伦敦2月22日 - 基金周三减少了看多铜价的押注，在美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布上次会议的会议记录前将铜价推低，会议记录可能会增加美国升息的预期，令美元走强。
路透10月30日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月29日(周一)走势纵览.
MSCI新兴市场指数.MSCIEF微幅收低0.05%,报990.24点.
中国股市:沪综指连续第三个交易日缩量收跌,至逾一个月新低.此前市场预期的货币宽松及新股发行制度改革等政策均无进展,令大盘积弱难返,市场参与意愿持续减弱,料短期走势仍以调整为主.沪综指.SSEC收报2,058.943点,跌7.266点,或0.35%,此前低点为9月27日的2,056.323点.上海A股今日成交390亿元人民币,上周五为541亿元.[.SSCN]
香港股市:收低,投资者担心抑制房价上涨的新政将打击需求,导致香港地产股下挫.不过中资银行股获利强劲,限制了大盘的跌势.恒生指数.HSI收低0.2%至21,511.1点,触及10月17日以来最低收位.恒生国企指数 .HSCE收涨0.9%至10,546.2.[.HKCN]
中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS小幅收升,脱离盘中所创下的新高纪录.下午出现油盘集中购汇,且美元指数.DXY走强,均令人民币涨幅收窄.境内美元人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS升水报1,470点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3906元.[CNY/CN]
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印度股市:收平盘;Reliance Industries上涨,因寄望新石油部长上任将改善其与政府间的关系,但Bharat Heavy Electrical下跌,因其季度获利不及预估.指标BSE指数.BSESN微涨0.06%,或10.48点,报18,635.82点.[.BO][ID:nL3E8LT7BO]
印度汇市:印度卢比兑美元跌至逾一个月最低位,突破54水准,因为在央行政策评估前谨慎情绪蔓延,而且围绕希腊和西班牙的不确定性打压欧元.印度卢比/美元INR=D2收报54.08/09,上日收报53.56/57.盘中跌至日低54.09,为9月21日以来最低.[INR/][ID:nL3E8LT6QL]
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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,435.050点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收低0.32%至767.74点.
俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX收低0.26%至31.5020;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX收低0.14%,报40.6500.
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巴西股市:地区石油公司Petrobras的走势令巴西Bovespa指数承压,该公司第三季财报逊于预期.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP下跌0.17%,收报57,176.58点,为近八周来最低位.[ID:nL1E8LTDJN]
巴西汇市:围绕西班牙申援时间的不确定性,令拉美货币等风险较高资产的需求承压.巴西雷亚尔/美元<BRBY BRL=>走软0.31%,报2.0320.[ID:nL1E8LTD4T]
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南非股市:小幅收高;石油化工巨擘Sasol(SOLJ.J)上涨,因兰特走软且原油价格小幅走坚.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收高0.48%,报32,877.38点.综合指数.JALSH收升0.33%,报36,993.06点.[.J][ID:nL5E8LTGM3]
南非汇市:兰特/美元走软,受累于对欧元区债务危机和国内预算赤字扩大的担忧.1607GMT时兰特/美元走软至8.70,仍处于上周交投区间8.60-8.80中.上周五纽约市场收报8.64[ZAR/][ID:nL5E8LTHEP](完)
--编译 兰秀娟;审校 程琳
路透伦敦2月22日 - 基金周三减少了看多铜价的押注，在美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布上次会议的会议记录前将铜价推低，会议记录可能会增加美国升息的预期，令美元走强。
OPEC为石油输出国组织 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透2月22日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 331.0 - 331.0 - * 3月 315.6 20 315.6 14 * 4月 308.3 138 308.3 5 * 5月 303.4 120 303.4 15 * 6月 295.2 599 295.2 74 * 7月 289.5 6316 289.5 841 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-100