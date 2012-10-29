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货币新闻 | 2012年 10月 30日 星期二 07:15 BJT

〔韩国数据〕9月经季节调整经常账盈余为39.0亿美元,略低于8月

路透首尔10月30日电---韩国央行周二公布,9月经季节调整经常帐盈余降至39.0亿美元,因进口大幅增长.8月修正后为盈余44.6亿美元.

经季节调整后,9月出口增长5.4%,至463.5亿美元,8月修正为439.6亿美元;进口增长6.9%至422.0亿美元,8月为394.9亿美元.

未经季节调整的经常帐盈余为60.7亿美元,远高于8月的盈余25.0亿美元.

9月未经季节调整金融帐净流出52.0亿美元,8月经修正后为净流出6.1亿美元.(完)

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--编译 程琳;审校 张若琪

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