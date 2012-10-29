〔韩国数据〕9月经季节调整经常账盈余为39.0亿美元,略低于8月

路透首尔10月30日电---韩国央行周二公布,9月经季节调整经常帐盈余降至39.0亿美元,因进口大幅增长.8月修正后为盈余44.6亿美元.

经季节调整后,9月出口增长5.4%,至463.5亿美元,8月修正为439.6亿美元;进口增长6.9%至422.0亿美元,8月为394.9亿美元.