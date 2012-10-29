〔韩国数据〕9月经季节调整经常账盈余为39.0亿美元,略低于8月

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透首尔10月30日电---韩国央行周二公布,9月经季节调整经常帐盈余降至39.0亿美元,因进口大幅增长.8月修正后为盈余44.6亿美元.
经季节调整后,9月出口增长5.4%,至463.5亿美元,8月修正为439.6亿美元;进口增长6.9%至422.0亿美元,8月为394.9亿美元.
未经季节调整的经常帐盈余为60.7亿美元,远高于8月的盈余25.0亿美元.
9月未经季节调整金融帐净流出52.0亿美元,8月经修正后为净流出6.1亿美元.(完)
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--编译 程琳;审校 张若琪
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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