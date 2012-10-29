〔东京汇市〕日圆处于守势,等待日本央行政策决定出炉

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 美元/日圆回升至四个月高位
* 日本央行可能会把资产购买规模至少扩大10万亿(兆)日圆
* 日本央行会议结果将于0330-0530GMT公布
路透悉尼10月30日电---日圆/美元周二持于四个月低位附近,市场等待日本央行放宽政策的决议出炉,不过投资者亦担心,日央行可能再一次无法出台经济所需要的大胆行动.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。