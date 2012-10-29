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亚洲 | 2012年 10月 30日 星期二 06:18 BJT

〔东京汇市〕日圆处于守势,等待日本央行政策决定出炉

* 美元/日圆回升至四个月高位

* 日本央行可能会把资产购买规模至少扩大10万亿(兆)日圆

* 日本央行会议结果将于0330-0530GMT公布

路透悉尼10月30日电---日圆/美元周二持于四个月低位附近,市场等待日本央行放宽政策的决议出炉,不过投资者亦担心,日央行可能再一次无法出台经济所需要的大胆行动.

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