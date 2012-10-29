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货币新闻 | 2012年 10月 30日 星期二 07:55 BJT

〔日本数据〕9月所有家庭支出较上年同期下降0.9%,市场预估为增长0.7%

路透东京10月30日电---日本政府周二公布数据显示,9月经物价调整后的实质所有家庭支出较上年同期下降0.9%,为八个月来首次下降,暗示经济可能陷入小幅萎缩.

路透分析师预估中值为增长0.7%.8月时为增长1.8%.

日本总务省公布的数据显示,经季节调整后9月家庭支出较8月下降1.9%,平均家庭支出为266,705日圆(3,300美元).

9月受薪者家庭支出较上年同期增长0.6%.

参看完整表格,请链接日本总务省网站,网址为(here)(完)

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--编译 郑茵;审校 张涛

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