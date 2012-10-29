《综述》飓风桑迪来势汹汹,导致市场关闭并干扰总统选举活动

* 飓风预计周一晚间登陆

* 可能是袭击美国大陆的最强飓风

* 纽约,费城与华盛顿均处于其前进路线上

* 初步预计经济损失高达200亿美元

路透纽约/特拉华州10月29日电---飓风桑迪(Sandy)周一威胁人口稠密的美国东岸地区,导致运输关闭和人口疏散,并干扰了总统选举活动.这是有史以来袭击美国的最强烈风暴之一.

美国股市自2001年9月11日以来首次被迫关闭,周二将继续休市.华盛顿的联邦政府关门,东岸的学校关闭.

这场风暴的目标地区包括纽约市、华盛顿、巴尔的摩和费城等人口众多的大城市.

到傍晚,已经有超过100万客户停电,还有数百万户也可能断电.一家灾害预报公司预测,经济损失可能高达200亿美元,其中只有一半买了保险.

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