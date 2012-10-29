《综述》飓风桑迪来势汹汹,导致市场关闭并干扰总统选举活动

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
* 飓风预计周一晚间登陆
* 可能是袭击美国大陆的最强飓风
* 纽约,费城与华盛顿均处于其前进路线上
* 初步预计经济损失高达200亿美元
路透纽约/特拉华州10月29日电---飓风桑迪(Sandy)周一威胁人口稠密的美国东岸地区,导致运输关闭和人口疏散,并干扰了总统选举活动.这是有史以来袭击美国的最强烈风暴之一.
美国股市自2001年9月11日以来首次被迫关闭,周二将继续休市.华盛顿的联邦政府关门,东岸的学校关闭.
这场风暴的目标地区包括纽约市、华盛顿、巴尔的摩和费城等人口众多的大城市.
到傍晚,已经有超过100万客户停电,还有数百万户也可能断电.一家灾害预报公司预测,经济损失可能高达200亿美元,其中只有一半买了保险.
浏览关于桑迪的示意图,请点击:(link.reuters.com/daq63t)
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在华盛顿,美国总统奥巴马呼吁处于飓风前进路线上的数以千万计的民众听从当局的指挥.
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。