(重温稿)〔日本经济〕央行料将放松政策,将资产购买规模扩大10万亿日圆

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 日本央行10月30日召开政策会议,预计0330-0530GMT公布决议
* 或将增加资产购买规模,主要是日本公债
* 增幅略有可能超过10万亿日圆
* 或就维持超宽松政策给出更有力的承诺
* 或调降经济预估
路透东京10月25日电---消息人士称,日本央行下周料通过扩展资产购买计划放松货币政策,并可能更坚定的承诺,将继续向经济注资,直到达到1%的通胀率目标,因出口下滑令采取更大胆措施支持经济的压力增大.
央行委员普遍同意10月30日需要连续第二个月扩展激励措施,最可能的选项是将资产购买和贷款计划增加至少10万亿日圆.
消息人士称,增加部分最可能用于购买公债,不过也可能少量增加上市交易基金(ETF)和房地产投资信托(REIT)的购买.
路透访问的12名分析师全部预计日本央行下周将放松政策,8名预计增加购买资产10万亿日圆.
"鉴于经济局势,日本央行可能放松政策,"瑞穗总合研究所资深分析师Yasuo Yamamoto称.
"央行可能下调经济评估,于是采取该举措就有了合理理由,那就是经济放缓,摆脱通缩更加艰难."
若日本央行下周真的放松政策,将是2003年以来该央行首次连续两个月调整政策.
央行委员还考虑通过采取额外措施来使市场影响最大化,例如暗示准备无限量购买债券,或更坚定的承诺将继续注资,直到实现1%的通胀目标.
一些央行人士也青睐扩展针对有增长潜力部门的贷款项目.
日本央行略有可能将资产购买计划增加20亿日圆,像部分政府官员要求的那样.不过很多央行人士反对这样做,因担心会让市场觉得央行在大举印钞为政府债务埋单.(完)
--编译 王丽鑫;审校 程琳
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。