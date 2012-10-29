版本:
中国
货币新闻 | 2012年 10月 30日 星期二 07:26 BJT

《综述》政策动向令市场焦点重回意大利和西班牙

* 前意大利总理贝鲁斯柯尼威胁收回对蒙堤政府的支持,加剧政治风险

* 西班牙在求援方面犹豫不决,亦令市场不安

* 蒙堤和西班牙首相拉霍伊在马德里会晤

* 希腊不确定性导致欧元下跌

路透马德里/罗马10月29日电---西班牙首相拉霍伊周一继续让市场猜测他是否会求援,表示"当我认为符合西班牙利益的时候"将向欧元区抒困基金寻求信贷额度.

意大利总理蒙堤与拉霍伊在马德里会晤后联合召开了新闻发布会上.蒙堤在发布会上表示,激活欧洲央行(ECB)新购债计划很关键,强烈暗示西班牙应采取果断行动.他还表示,意大利不需要救助.

蒙堤称,"实际应用这项工具至关重要,不应停留在理论层面."

蒙堤本月稍早表示,若西班牙向欧元区救助基金申请信用额度,触发欧洲央行干预行动,将安抚金融市场.

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐