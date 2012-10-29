《综述》政策动向令市场焦点重回意大利和西班牙

路透马德里/罗马10月29日电---西班牙首相拉霍伊周一继续让市场猜测他是否会求援,表示"当我认为符合西班牙利益的时候"将向欧元区抒困基金寻求信贷额度.

意大利总理蒙堤与拉霍伊在马德里会晤后联合召开了新闻发布会上.蒙堤在发布会上表示,激活欧洲央行(ECB)新购债计划很关键,强烈暗示西班牙应采取果断行动.他还表示,意大利不需要救助.