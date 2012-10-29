《综述》政策动向令市场焦点重回意大利和西班牙

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
* 前意大利总理贝鲁斯柯尼威胁收回对蒙堤政府的支持,加剧政治风险
* 西班牙在求援方面犹豫不决,亦令市场不安
* 蒙堤和西班牙首相拉霍伊在马德里会晤
* 希腊不确定性导致欧元下跌
路透马德里/罗马10月29日电---西班牙首相拉霍伊周一继续让市场猜测他是否会求援,表示"当我认为符合西班牙利益的时候"将向欧元区抒困基金寻求信贷额度.
意大利总理蒙堤与拉霍伊在马德里会晤后联合召开了新闻发布会上.蒙堤在发布会上表示,激活欧洲央行(ECB)新购债计划很关键,强烈暗示西班牙应采取果断行动.他还表示,意大利不需要救助.
蒙堤称,"实际应用这项工具至关重要,不应停留在理论层面."
蒙堤本月稍早表示,若西班牙向欧元区救助基金申请信用额度,触发欧洲央行干预行动,将安抚金融市场.
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。