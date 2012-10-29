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亚洲 | 2012年 10月 30日 星期二 06:50 BJT

《日本重要政经日程》--10月30日

(除特别说明外,均为GMT时间)

10月29日(一)

2330 - 9月失业率和所有家庭支出

2350 - 9月工业生产

10月30日(二)

-- - 日本央行召开为期一天的政策委员会会议

0030 - 财务省公布9月结关贸易数据细节

0415 - 三菱汽车(7211.T)公布第二季业绩

0500 - 东京瓦斯(9531.T)公布第二季业绩

0600 - 日本烟草(JT)(2914.T)公布第二季业绩

0600 - 小松制作所(6301.T)公布第二季业绩

0600 - 日立制作所(6501.T)公布第二季业绩

0600 - 北陆电力(9505.T)公布第二季业绩

0615 - 冲绳电力(9511.T)公布第二季业绩

0615 - 富士重工(7270.T)公布第二季业绩

0630 - 理光(7752.T)公布第二季业绩

0630 - 九州电力(9508.T)公布第二季业绩

--编译 郑茵;审校 张涛

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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