〔美国经济〕9月消费者支出加快增长,但储蓄率下降令人担忧(更新版)

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
(新增细节)
* 9月消费者支出增长0.8%
* 经通胀调整后支出增长0.4%
* 个人所得增长0.4%,实际可支配收入持平
* 支出稳健增长预示着良好的第四季经济增长
* 储蓄率下降,支出能否长久保持存疑
路透华盛顿10月29日电---美国9月消费者支出稳健增长,使经济进入第四季时根基更加牢固,即便家庭是以降低储蓄为代价进行购物的.
美国商务部周一称,9月消费者支出增长0.8%,为2月以来最大增幅,8月增长0.5%.[ID:nEAPAT0DW3]
消费者支出约占美国经济总量70%,上月支出增加为经济从第三季进入第四季时提供强大助力.
"起点已经非常高了.进入第四季有很多动力."野村证券驻纽约资深美国经济分析师Ellen Zentner称.
该数据超越分析师预期的增长0.6%.经通胀调整后,9月消费者支出增长0.4%,8月增长0.1%.
债市与汇市几无反应,美国股市因飓风桑迪即将来袭而休市.
上周五公布的第三季国内生产总值(GDP)也包含了9月消费者支出.第三季消费者支出增长年率为2%,第二季为1.5%.
第三季末的消费者支出加速增长,应该会给第四季经济增长增添一臂之力.但一些分析师警告称,如果消费者开始担心明年年初增税的前景,那么临近年底支出或将疲软.第三季末支出主要集中在汽车和iPhone 5等耐用消费品上.
此外,收入增长缓慢也可能削弱支出.在种种迹象显示企业削减投资的情况下,消费者支出已成为更加重要的经济支柱.
上月个人所得增长0.4%,扣除通胀和税收因素的家庭可支配收入持平.
这意味着家庭要减少储蓄来用于购物.9月储蓄率从3.7%降至3.3%,为2011年11月以来最低.
"复苏过程中我们见到过两次储蓄率下降,这表明面对2013年初的增税计划,消费者实际上没有缓冲余地."(完)
--编译 程琳;审校 王丽鑫
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