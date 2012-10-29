〔美国经济〕9月消费者支出加快增长,但储蓄率下降令人担忧(更新版)

(新增细节)

* 9月消费者支出增长0.8%

* 经通胀调整后支出增长0.4%

* 个人所得增长0.4%,实际可支配收入持平

* 支出稳健增长预示着良好的第四季经济增长

* 储蓄率下降,支出能否长久保持存疑

路透华盛顿10月29日电---美国9月消费者支出稳健增长,使经济进入第四季时根基更加牢固,即便家庭是以降低储蓄为代价进行购物的.

美国商务部周一称,9月消费者支出增长0.8%,为2月以来最大增幅,8月增长0.5%.[ID:nEAPAT0DW3]

消费者支出约占美国经济总量70%,上月支出增加为经济从第三季进入第四季时提供强大助力.

"起点已经非常高了.进入第四季有很多动力."野村证券驻纽约资深美国经济分析师Ellen Zentner称.

该数据超越分析师预期的增长0.6%.经通胀调整后,9月消费者支出增长0.4%,8月增长0.1%.

债市与汇市几无反应,美国股市因飓风桑迪即将来袭而休市.

上周五公布的第三季国内生产总值(GDP)也包含了9月消费者支出.第三季消费者支出增长年率为2%,第二季为1.5%.

第三季末的消费者支出加速增长,应该会给第四季经济增长增添一臂之力.但一些分析师警告称,如果消费者开始担心明年年初增税的前景,那么临近年底支出或将疲软.第三季末支出主要集中在汽车和iPhone 5等耐用消费品上.

此外,收入增长缓慢也可能削弱支出.在种种迹象显示企业削减投资的情况下,消费者支出已成为更加重要的经济支柱.

上月个人所得增长0.4%,扣除通胀和税收因素的家庭可支配收入持平.

这意味着家庭要减少储蓄来用于购物.9月储蓄率从3.7%降至3.3%,为2011年11月以来最低.

"复苏过程中我们见到过两次储蓄率下降,这表明面对2013年初的增税计划,消费者实际上没有缓冲余地."(完)