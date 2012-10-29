澳新经济指标预测--10月30日-11月6日****

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透10月30日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------10月29日当周--------------------------------
10月30日(二)
2145 新西兰建筑许可 9月 -- +1.9%
10月31日(三)
0030 澳洲建筑许可 9月 +1.0% +6.4%
0030 澳洲民间信贷(较前月) 9月 +0.2% +0.2%
房屋信贷 -- +0.3%
11月1日(四)
0030 澳洲出口物价(较前季) 第三季 -6.0% +1.0%
进口物价(较前季) -1.2% +2.4%
11月2日(五)
0030 澳洲生产者物价指数(PPI)(较前季) 第三季 +1.2% +0.5%
(较上年同期) +1.6% +1.1%
----------------------------------11月5日当周--------------------------------
11月5日(周一)
2145 新西兰就业成本指数(较前季) 第三季 -- +0.5%
(较上年同期) -- +2.1%
2330 澳洲TD-MI通胀指标 10月 -- +0.2%
0030 澳洲ANZ报纸招聘广告(较前月) 10月 -- -3.6%
网络招聘广告(较前月) -- -2.7%
0030 澳洲零售销售 9月 -- +0.2%
第三季 -- +1.4%
0030 澳洲商品服务贸易收支(亿澳元) 9月 -- 逆差20.27
进口 -- -1%
出口 -- -3%
11月6日(周二)
0030 澳洲房价指数 第三季 -- +0.5%
0330 澳洲央行利率决定 11月 -- 3.25%(完)
--编译 于春红;审校 郑茵
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。