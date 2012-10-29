〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数微降,海岬型船船运活动偏弱

路透10月29日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周一小幅下跌,海岬型船船运活动偏弱.

波罗的海乾散货运价指数微跌1点,报1,048点.该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI上升0.37%,至2,460点.海岬型船日均获利小涨92美元,至16,934美元.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

"中国铁矿石价格过去几周持续上涨...但终端用户对钢铁的需求乏力,我们认为这可能继续令铁矿石承压,有力地抑制对额外铁矿石的买兴,"Arctic Securities分析师Erik Nikolai Stavseth在报告中称.

铁矿石约占海岬型船运输量的三分之一,经纪商称其价格走势仍是影响乾散货运输价格的一个重要因素.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI下滑0.62%,该型船舶日均获利降低38美元,至6,386美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.

分析师表示,煤炭运量较低以及船只供应充足令巴拿马型船运市场一直承压.

灵便型船舶日均获利下降36美元至6,361美元.超灵便型船舶的日均获利下滑54美元,至7,250美元.(完)