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市场报道 | 2012年 10月 30日 星期二 07:18 BJT

〔纽约汇市〕10月29日市场收盘参考报价

(由于受飓风桑迪(Sandy)影响,周一纽约汇市英文稿未出,中文仅提供纽约交易时段市场收盘报价供参考)

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2902 1.2939 -0.29 -0.33 1.2945

美元/日圆 JPY= 79.77 79.63 +0.18 +3.68 76.94

欧元/日圆 EURJPY= 102.96 103.05 -0.09 +3.42 99.56

美元/瑞郎 CHF= 0.9366 0.9346 +0.21 -0.11 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.6030 1.6103 -0.45 +3.19 1.5535

美元/加元 CAD= 1.0008 0.9964 +0.44 -1.81 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0330 1.0372 -0.40 +1.03 1.0225

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2082 1.2093 -0.09 -0.51 1.2144

欧元/英镑 EURGBP= 0.8043 0.8028 +0.19 -3.43 0.8329

新西兰元/美元 NZD= 0.8186 0.8224 -0.46 +5.16 0.7784

美元/挪威克朗 NOK= 5.7652 5.7725 -0.13 -3.54 5.9766

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.4437 7.4675 -0.32 -3.80 7.7379

美元/瑞典克朗 SEK= 6.6791 6.6927 -0.20 -3.03 6.8878

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.6201 8.6660 -0.53 -3.29 8.9135

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附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--整理 郑茵;审校 张涛

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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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