〔纽约汇市〕10月29日市场收盘参考报价

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
(由于受飓风桑迪(Sandy)影响,周一纽约汇市英文稿未出,中文仅提供纽约交易时段市场收盘报价供参考)
今日 上日 当日 今年以来 2011年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
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欧元/美元 EUR= 1.2902 1.2939 -0.29 -0.33 1.2945
美元/日圆 JPY= 79.77 79.63 +0.18 +3.68 76.94
欧元/日圆 EURJPY= 102.96 103.05 -0.09 +3.42 99.56
美元/瑞郎 CHF= 0.9366 0.9346 +0.21 -0.11 0.9376
英镑/美元 GBP= 1.6030 1.6103 -0.45 +3.19 1.5535
美元/加元 CAD= 1.0008 0.9964 +0.44 -1.81 1.0193
澳元/美元 AUD= 1.0330 1.0372 -0.40 +1.03 1.0225
欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2082 1.2093 -0.09 -0.51 1.2144
欧元/英镑 EURGBP= 0.8043 0.8028 +0.19 -3.43 0.8329
新西兰元/美元 NZD= 0.8186 0.8224 -0.46 +5.16 0.7784
美元/挪威克朗 NOK= 5.7652 5.7725 -0.13 -3.54 5.9766
欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.4437 7.4675 -0.32 -3.80 7.7379
美元/瑞典克朗 SEK= 6.6791 6.6927 -0.20 -3.03 6.8878
欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.6201 8.6660 -0.53 -3.29 8.9135
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附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)
--整理 郑茵;审校 张涛
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。