谷歌发布首款10英寸Nexus平板电脑和Nexus 4手机

(本文由路透中文网编译提供)

路透旧金山10月29日电（记者 Alexei Oreskovic）---谷歌(GOOG.O)周一发布了采用10英寸屏幕的Nexus 10平板电脑，并更新了移动产品线和线上内容。

近几周，各大科技巨头发布了一系列新品，包括苹果(AAPL.O)的iPad Mini和微软的首款平板电脑Surface。

Nexus 10是谷歌和三星电子(005930.KS)合作生产的产品，是首款10英寸的Nexus品牌的平板电脑。谷歌周一在官方博客中称，Nexus 10价格为299美元起，11月13日起开始在美国和其他七个国家销售。

谷歌原计划周一在纽约举行记者会发布该款产品，但是因飓风桑迪(Sandy)不得不取消。

谷歌还表示，正在扩大欧洲几个国家的线上电影和音乐零售业务。

谷歌升级了线上音乐存储服务。新的“匹配”功能扫描用户收藏的音乐，并自动创建一个线上或“云”目录，用户可以使用任何设备或电脑播放其中的曲目。该功能将于11月13日在欧洲推出，随后很快在美国推出。

谷歌还升级了今年早些时候发布的Nexus 7平板电脑。售价199美元的Nexus 7存储容量由8GB升级为16GB，并发布了带3G上网功能的售价299美元的Nexus 7版本。谷歌还发布了Nexus 4新款智能手机，拥有四核处理器和4.7英寸显示屏，是和LG电子(LG Electronics)(066570.KS)合作生产的。（完）