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亚洲 | 2012年 10月 30日 星期二 07:29 BJT

全球外汇市场10月30日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

10月29日(一)

2330 - 日本9月失业率

2330 - 日本9月求才/求职比

2330 - 日本9月所有家庭支出

2350 - 日本9月工业产出

10月30日(二)

-- - 日本央行召开为期一天的政策委员会会议,会后公布利率决定

0700 - 瑞士9月UBS消费指标

0855 - 德国10月失业率

1000 - 欧元区10月企业景气指数

1100 - 英国工业联盟(CBI)10月零售销售差值

1145 - 美国10月27日当周ICSC/高盛连锁店销售

1255 - 美国10月27日当周Redbook连锁店销售

1300 - 美国8月标普/Case-Shiller房价指数

1430 - 美国10月达拉斯联储德州服务业活动指数

2145 - 新西兰9月建筑许可

2313 - 日本10月制造业采购经理人指数(PMI)

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王兴亚;审校 郑茵

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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