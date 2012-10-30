〔路透基点〕日盛国际租赁三年期循环信贷规模扩大至11亿台币--RLPC

路透香港10月29日电---汤森路透旗下基点报导,银行消息人士称,日盛国际租赁的10亿台币(3,400万美元)三年期循环信贷规模已扩大至11亿台币.

牵头行兼簿记行彰化商业银行、第一商业银行、台湾工业银行、大众银行、台中商业银行和元大商业银行分别承贷1.5亿台币,综合收益为115个基点,先付费用为15个基点.

农业金库和阳信银行各自承贷1亿台币,担任一般参贷行,综合收益为112.7个基点,费用为8个基点.

协议已于10月24日签署.

一如先前报导,该循环信贷的利率为较90天二级市场商业票据利率加码110个基点,若动用额度不到60%将有承诺费.

在9月21日前答复的银行将获得2个基点的提前费用.

筹得款项将作为营运资本.

2011年12月,该借款人取得32亿台币三年期循环信贷,利率为较二级市场商业票据利率加码120个基点.(完)