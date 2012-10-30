〔路透基点〕日盛国际租赁三年期循环信贷规模扩大至11亿台币--RLPC

标题新闻：国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德称美国财长努钦向她表示，希望同IMF合作确保金融稳定
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透香港10月29日电---汤森路透旗下基点报导,银行消息人士称,日盛国际租赁的10亿台币(3,400万美元)三年期循环信贷规模已扩大至11亿台币.
牵头行兼簿记行彰化商业银行、第一商业银行、台湾工业银行、大众银行、台中商业银行和元大商业银行分别承贷1.5亿台币,综合收益为115个基点,先付费用为15个基点.
农业金库和阳信银行各自承贷1亿台币,担任一般参贷行,综合收益为112.7个基点,费用为8个基点.
协议已于10月24日签署.
一如先前报导,该循环信贷的利率为较90天二级市场商业票据利率加码110个基点,若动用额度不到60%将有承诺费.
在9月21日前答复的银行将获得2个基点的提前费用.
筹得款项将作为营运资本.
2011年12月,该借款人取得32亿台币三年期循环信贷,利率为较二级市场商业票据利率加码120个基点.(完)
--编译 王翔琼;审校 于春红
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透伦敦2月22日 - 欧洲股市周三持稳在14个月高位，受莱斯银行集团、Telefonica Deutschland和Scor等企业的强劲业绩支撑。
IMF为国际货币基金组织 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选